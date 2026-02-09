РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:15, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Предвыборная агитация по выборам депутатов в последнем округе стартовала в Кыргызстане

    В Кыргызстане начался период агитационной кампании по повторным выборам депутатов Жогорку Кенеша по последнему многомандатному избирательному округу № 13, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: АКИpress

    По данным ЦИК КР, для участия в досрочных выборах зарегистрированы 25 кандидатов, из них 15 мужчин и 10 женщин. Всего в Жогорку Кенеш КР изберут трех депутатов. Предвыборная агитация продлится 20 дней. Стартует с 9 февраля 2026 года и завершится к 08:00 часам 28 февраля 2026 года.

    Количество избирателей в контрольном списке на парламентские выборы по многомандатному избирательному округу № 13 составляет 161 347 человек.

    Агитация может проводиться на собраниях, митингах, через средства массовой информации, а также интернет-издания.

    Ранее сообщалось, что повторные выборы депутатов ЖК КР по многомандатному округу № 13 назначены на 1 марта 2026 года.

    Напомним 30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован. О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.

    3 декабря ЦИК КР из-за ряда нарушений признала недействительными досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13.

