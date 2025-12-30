Когда пройдут повторные выборы депутатов по последнему округу в Кыргызстане

Согласно постановлению ЦИК, выборы пройдут 1 марта 2026 года. В избирательном округе № 13 изберут 3 парламентариев сроком на 5 лет. По законодательству, на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР сроки избирательных действий сокращаются на треть.

На подготовку и проведение повторных выборов из республиканского бюджета выделят 18 млн 507 тыс. сомов.

Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован. О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.

3 декабря ЦИК КР из-за ряда нарушений признала недействительными досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13.