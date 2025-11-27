Пожар в Туркестанской области: ребенок остается в крайне тяжелом состоянии

По его словам, двое взрослых находятся в стабильном состоянии.

— Все пострадавшие были переведены в Шымкент, получают всю необходимую помощь. По ребенку состояние крайне тяжелое. Подключены специалисты из Алматы, постоянно консультируют, откорректировали лечение, оценили состояние. Министерство здравоохранения постоянно контролирует данный вопрос, — сказал Т.Султангазиев.

Ранее сообщалось, что все трое пострадавших госпитализированы в реанимацию. Один из них, мужчина 1986 года рождения, смог самостоятельно выбраться из горящего дома. У него диагностированы ожоги 12% поверхности тела.

Еще двое — пациент 1991 года рождения и девочка 2018 года рождения — были госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела. Оба находятся на аппарате ИВЛ.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района. Из здания были эвакуированы трое. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Руководитель правительственной комиссии, вице-премьер Канат Бозумбаев, ранее заявил, что криминального умысла в пожаре не установлено. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Позже МЧС сообщил, что предварительной причиной пожара в Туркестанской области является неисправный удлинитель.