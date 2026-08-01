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    Полная остановка КТК не планируется — Минэнерго РК

    Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию с работой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), опровергнув информацию о возможной полной остановке нефтепровода, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)
    Фото: cpc-online.ru

    Как сообщили в ведомстве, такой сценарий не рассматривается. При этом 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепроводной системы.

    — В настоящее время продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка, — сообщили в Министерстве энергетики РК.

    С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки. Дальнейшее увеличение объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

    В Минэнерго отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация остается на контроле ведомства.

    Хронология событий

    Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

    19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

    Позднее из-за атак погрузку нефти на терминале КТК приостановили. В Министерстве энергетики РК отметили, что подобные действия на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

    Также атаки дронов на суда с нефтью через КТК осудили в МИД Казахстана.

    23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране.

    Позднее в Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали третью за месяц атаку беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Казахстан Топливо Минэнерго РК Нефть КТК
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор