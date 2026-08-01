Полная остановка КТК не планируется — Минэнерго РК

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию с работой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), опровергнув информацию о возможной полной остановке нефтепровода, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, такой сценарий не рассматривается. При этом 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепроводной системы.

— В настоящее время продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка, — сообщили в Министерстве энергетики РК.

С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки. Дальнейшее увеличение объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

В Минэнерго отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация остается на контроле ведомства.

Хронология событий

Напомним, в июле КТК подвергся серии атак беспилотников. 17 июля БПЛА ударили нефтяной танкер Nordic Zenith.

19 июля удары пришлись по двум танкерам, перевозивших казахстанскую нефть.

Позднее из-за атак погрузку нефти на терминале КТК приостановили. В Министерстве энергетики РК отметили, что подобные действия на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

Также атаки дронов на суда с нефтью через КТК осудили в МИД Казахстана.

23 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило о временной приостановке погрузки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума и снижении объемов добычи в стране.

Позднее в Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали третью за месяц атаку беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.