РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:32, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полигон под Алатау временно закрыт после пожара

    На территории города Алатау Алматинской области на протяжении недели горел полигон твердых бытовых отходов, передает агентство Kazinform.

    полигон ТБО в Алатау
    Кадр из видео ДЧС Алматинской области

    Из-за масштабного возгорания в городе был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. После происшествия в департаменте экологии Алматинской области сообщили, что объект может быть закрыт. 

    Агентство Kazinform направило официальный запрос, чтобы уточнить ситуацию. В ответе управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Алматинской области отмечается, что деятельность полигона временно приостановлена.

    — В связи с пожаром, произошедшим на полигоне твердых бытовых отходов в Алатау, его работа временно приостановлена. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления причин возгорания, — говорится в ответе ведомства.

    По данным управления, с начала года с помощью космического мониторинга в Алматинской области выявлено 145 незаконных свалок. На сегодняшний день 123 из них ликвидированы, что составляет 84,8%.

    — Работы по ликвидации оставшихся 22 несанкционированных свалок продолжаются. В соответствии со статьей 505 Кодекса об административных правонарушениях составлено 19 782 протокола, наложено штрафов на сумму 27,1 млн тенге. По статье 434, пункт 2, составлено 3 399 протоколов на сумму 109,1 млн тенге, — сообщили в ведомстве.

    Самый старый полигон региона работает с 1989 года

    Управление ЖКХ и благоустройства также предоставило информацию о других полигонах твердых бытовых отходов в Алматинской области. Всего в регионе действует шесть специализированных объектов:

    1. Полигон в городе Алатау, временно закрытый после пожара, введен в эксплуатацию в 2008 году, площадь — 34,3 га.
    2. В Балхашском районе расположен полигон площадью 6,55 га, находящийся на балансе аппарата акима Акдалинского сельского округа. Введен в эксплуатацию в 2014 году, рассчитан на прием 2 800 тонн отходов в год.
    3. Полигон в Жамбылском районе площадью 10 га действует с 2008 года, находится на балансе районного управления ЖКХ. Проектная мощность — 20 000 тонн в год.
    4. В Карасайском районе расположен самый старый полигон региона, действующий с 1989 года. В настоящее время он сдан в аренду ТОО KAZ Waste Conversion. Его мощность — 523 500 тонн отходов в год.
    5. Полигон в Талгарском районе принадлежит ТОО ЭкоСервисГрупп, площадь — 7,4 га, введен в 2017 году, способен принимать 33 800 тонн отходов в год.
    6. В городе Конаев полигон передан в доверительное управление ТОО Қонаев Көркейту. Проектная мощность — 50 000–60 000 тонн в год.

    Новый полигон

    В целях улучшения экологической ситуации в Конаеве планируется строительство нового полигона и запуск линии по сортировке отходов. Проектно-сметная документация уже подготовлена, реализация проекта запланирована на 2025–2026 годы.

    — Ежегодно в области образуется около 630 тысяч тонн отходов, из которых 182,7 тысячи тонн направляются на переработку, — добавили в управлении.

    Напомним, 15 сентября на 35-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск», вблизи села Алатау, на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание отходов на площади около 10 гектаров. Пожар полностью потушили 22 сентября. 

    В связи с пожаром в городе Алатау был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Его сняли через полтора месяца.  
    Позже санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.

    Теги:
    Пожар Мусор Экология Алматинская область Алатау
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают