Полигон под Алатау временно закрыт после пожара

Из-за масштабного возгорания в городе был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. После происшествия в департаменте экологии Алматинской области сообщили, что объект может быть закрыт.

Агентство Kazinform направило официальный запрос, чтобы уточнить ситуацию. В ответе управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Алматинской области отмечается, что деятельность полигона временно приостановлена.

— В связи с пожаром, произошедшим на полигоне твердых бытовых отходов в Алатау, его работа временно приостановлена. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления причин возгорания, — говорится в ответе ведомства.

По данным управления, с начала года с помощью космического мониторинга в Алматинской области выявлено 145 незаконных свалок. На сегодняшний день 123 из них ликвидированы, что составляет 84,8%.

— Работы по ликвидации оставшихся 22 несанкционированных свалок продолжаются. В соответствии со статьей 505 Кодекса об административных правонарушениях составлено 19 782 протокола, наложено штрафов на сумму 27,1 млн тенге. По статье 434, пункт 2, составлено 3 399 протоколов на сумму 109,1 млн тенге, — сообщили в ведомстве.

Самый старый полигон региона работает с 1989 года

Управление ЖКХ и благоустройства также предоставило информацию о других полигонах твердых бытовых отходов в Алматинской области. Всего в регионе действует шесть специализированных объектов:

Полигон в городе Алатау, временно закрытый после пожара, введен в эксплуатацию в 2008 году, площадь — 34,3 га. В Балхашском районе расположен полигон площадью 6,55 га, находящийся на балансе аппарата акима Акдалинского сельского округа. Введен в эксплуатацию в 2014 году, рассчитан на прием 2 800 тонн отходов в год. Полигон в Жамбылском районе площадью 10 га действует с 2008 года, находится на балансе районного управления ЖКХ. Проектная мощность — 20 000 тонн в год. В Карасайском районе расположен самый старый полигон региона, действующий с 1989 года. В настоящее время он сдан в аренду ТОО KAZ Waste Conversion. Его мощность — 523 500 тонн отходов в год. Полигон в Талгарском районе принадлежит ТОО ЭкоСервисГрупп, площадь — 7,4 га, введен в 2017 году, способен принимать 33 800 тонн отходов в год. В городе Конаев полигон передан в доверительное управление ТОО Қонаев Көркейту. Проектная мощность — 50 000–60 000 тонн в год.

Новый полигон

В целях улучшения экологической ситуации в Конаеве планируется строительство нового полигона и запуск линии по сортировке отходов. Проектно-сметная документация уже подготовлена, реализация проекта запланирована на 2025–2026 годы.

— Ежегодно в области образуется около 630 тысяч тонн отходов, из которых 182,7 тысячи тонн направляются на переработку, — добавили в управлении.

Напомним, 15 сентября на 35-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск», вблизи села Алатау, на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание отходов на площади около 10 гектаров. Пожар полностью потушили 22 сентября.

В связи с пожаром в городе Алатау был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Его сняли через полтора месяца.

Позже санврачи рассказали о последствиях пожара на мусорном полигоне для населения.