    11:05, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Режим ЧС снимают в Алатау спустя полтора месяца

    В Алатау Алматинской области принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за масштабного пожара на мусорном полигоне, передает агентство Kazinform.

    Пожар на полигоне под Алматы: спасатели расширили площади тушения
    Кадр из видео

    На портале «Открытые НПА» опубликован проект решения акимата города об отмене режима ЧС техногенного характера местного масштаба, действовавшего с 18 сентября. В документе отмечается, что его снятие позволит «осуществлять деятельность и снять ограничения».

    Напомним, 16 сентября на 35-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск», вблизи Алатау, произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Из общей площади в 35 гектаров огнем было охвачено около 10 гектаров. 

    После происшествия специалисты провели санитарно-эпидемиологический мониторинг воздуха на 35-м километре трассы Алматы — Конаев и в ближайших населенных пунктах. С 15 по 16 сентября было отобрано 288 проб, в части из них выявлены превышения допустимых концентраций отдельных веществ. 

    Жителям региона тогда рекомендовали ограничить пребывание на улице и соблюдать меры предосторожности. 

    В связи с масштабным возгоранием 18 сентября в Алатау был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. 

