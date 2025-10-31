Режим ЧС снимают в Алатау спустя полтора месяца

На портале «Открытые НПА» опубликован проект решения акимата города об отмене режима ЧС техногенного характера местного масштаба, действовавшего с 18 сентября. В документе отмечается, что его снятие позволит «осуществлять деятельность и снять ограничения».

Напомним, 16 сентября на 35-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск», вблизи Алатау, произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Из общей площади в 35 гектаров огнем было охвачено около 10 гектаров.

После происшествия специалисты провели санитарно-эпидемиологический мониторинг воздуха на 35-м километре трассы Алматы — Конаев и в ближайших населенных пунктах. С 15 по 16 сентября было отобрано 288 проб, в части из них выявлены превышения допустимых концентраций отдельных веществ.

Жителям региона тогда рекомендовали ограничить пребывание на улице и соблюдать меры предосторожности.

В связи с масштабным возгоранием 18 сентября в Алатау был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.