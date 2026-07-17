Почти 900 тонн воды сбросила авиация на лесной пожар в области Абай

Пожарные продолжают ликвидацию последствий крупного лесного пожара в Бородулихинском районе области Абай. За время операции силами авиации выполнено 376 сбросов воды, на очаг возгорания доставлено 864 тонны воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

В МЧС сообщили, что сейчас основные силы сосредоточены на предотвращении повторного возгорания. Спасатели проводят проливку территории, разбирают сгоревшие деревья и лесную подстилку, а также засыпают отдельные участки грунтом.

Фото: МЧС РК

— Для предотвращения распространения огня по периметру пожара проведена опашка и созданы минерализованные полосы. Силы и средства продолжают работу в усиленном режиме до полной ликвидации пожара, — сообщили в МЧС.

Фото: МЧС РК

По данным ведомства, обстановка остается под постоянным контролем оперативного штаба. Благодаря совместной работе всех задействованных служб угрозы населенным пунктам удалось не допустить. Сейчас продолжаются заключительные работы по полной ликвидации пожара.

Фото: МЧС РК

Напомним, лесной пожар вспыхнул в резервате «Семей орманы» утром 16 июля.

Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 190 детей и сотрудники детского лагеря неподалеку.

По предварительной оценке, площадь пожара составляет около 60 гектаров.

К его тушению привлекли 600 человек. Уже к вечеру удалось снять угрозу для села Камышенка.

А к утру 17 июля лесной пожар в «Семей орманы» ликвидировали, продолжается проливка.