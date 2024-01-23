Почему толчки от землетрясения в Алматы ощутили астанчане

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек объяснил, почему жители Астаны почувствовали толчки после зафиксированного землетрясения в 264 км от Алматы на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, это были афтершоки.

Добавим, что изначально вопрос был направлен министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву. Но он не смог объяснить это природное явление. Ответить вызвался Саясат Нурбек.

— Наука все-таки. Сейсмология большая наука. Толчок был досрочно сильный, расположен близко. Казахстан же на границе с Кыргызстаном и Китаем, где-то 250-260 километров. Афтершоки. Сейсмическая волна была достаточно большой, сила толчка по шкале Рихтера 6,5-7 баллов. Поэтому землетрясение поучаствовали и в Центральном Казахстане. Толчки были направлены с юга на север, поэтому и жители Астаны тоже почувствовали, хотя слабые на самом деле, — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства РК.

Также он развеял страхи столичных жителей об изменениях и подземных сдвигах, которые могут привести к землетрясениям в этой части страны.

— Сложно сказать, но нет. Астана расположена на так называемой Туранской платформе. Она очень устойчивая, старинная. Поэтому это просто был афтершок такой. Просто сам по себе был сильный толчок. А так волноваться не о чем, — заверил спикер.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г. Алматы — 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Наиболее сильные толчки ощутили жители Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных сильных толчков не прогнозируется. Об этом также заявил сейсмолог.

Кроме того, в городе в каждом районе открылись точки сбора населения при ЧС.

Утром стало известно, что в результате землетрясения пострадало 44 человека.

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев ответил, как долго могут продолжаться афтершоки после землетрясений.