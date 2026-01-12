Пезешкиан заявил о готовности провести реформы в Иране

— Мы готовы прислушаться к голосу народа и полны решимости продолжить экономические реформы, — подчеркнул политик в телеобращении к нации, выдержки из которого приводит телеканал Al Mayadeen. — Призываем иранцев выйти на улицы, чтобы четко выразить свои требования и не позволять подстрекателям к беспорядкам искажать причины нынешних протестов.

Пезешкиан утверждал, что демонстранты выражают несогласие с ухудшением экономической ситуации, но при это они не поджигают рынки и не совершают преступных действий.

— Беспорядки в Иране организованы Америкой и Израилем, которые отдают приказы своим агентам с целью дестабилизации обстановки, — отметил он.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января. Власти сообщили о гибели 25 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры.

Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Напомним, 10 января Дональд Трамп прокомментировал продолжающиеся крупнейшие за последние три года массовые протесты против иранских властей, заявив, что США готовы помочь протестующим.

11 января спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут «законными целями», если США нанесут удар по стране.

Начальник национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что за минувшую ночь были произведены «значимые аресты» лиц, которых власти считают основными участниками беспорядков.