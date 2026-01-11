РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:28, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Власти Ирана сообщили о значимых задержаниях на фоне протестов

    Иранские власти заявили о задержании ключевых участников протестного движения, продолжающегося в стране на протяжении последних двух недель, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Власти Ирана сообщили о значимых задержаниях на фоне протестов
    Фото: iranintl.com

    Сегодня, 11 января, начальник национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что за минувшую ночь были произведены «значимые аресты» лиц, которых власти считают основными участниками беспорядков. Об этом сообщает AFP.

    — Вчера вечером (в субботу, 10 января) были произведены значимые задержания основных элементов беспорядков, которые, с божьей помощью, будут наказаны после прохождения юридических процедур, — заявил он в эфире государственного телевидения.

    Глава полиции не уточнил количество задержанных, а также их личности.

    На фоне протестов в стране продолжаются серьезные ограничения доступа к интернету. Утром в воскресенье мониторинговая организация NetBlocks сообщила, что общенациональное отключение связи в Иране продолжается более 60 часов.

    В организации заявили, что подобные меры представляют прямую угрозу безопасности и благополучию граждан в ключевой для страны момент.

    По данным правозащитной организации Iran Human Rights, базирующейся в Норвегии, за две недели протестов в Иране погибли по меньшей мере 192 человека.

    Официальные власти Ирана эти данные не комментировали.

    Сегодня спикер иранского парламента предупредил, что американские военные и Израиль станут «законными целями», если США нанесут удар по стране.

    Арсен Утешев
