Власти Ирана сообщили о значимых задержаниях на фоне протестов

Сегодня, 11 января, начальник национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что за минувшую ночь были произведены «значимые аресты» лиц, которых власти считают основными участниками беспорядков. Об этом сообщает AFP.

— Вчера вечером (в субботу, 10 января) были произведены значимые задержания основных элементов беспорядков, которые, с божьей помощью, будут наказаны после прохождения юридических процедур, — заявил он в эфире государственного телевидения.

Глава полиции не уточнил количество задержанных, а также их личности.

На фоне протестов в стране продолжаются серьезные ограничения доступа к интернету. Утром в воскресенье мониторинговая организация NetBlocks сообщила, что общенациональное отключение связи в Иране продолжается более 60 часов.

В организации заявили, что подобные меры представляют прямую угрозу безопасности и благополучию граждан в ключевой для страны момент.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights, базирующейся в Норвегии, за две недели протестов в Иране погибли по меньшей мере 192 человека.

Официальные власти Ирана эти данные не комментировали.

Сегодня спикер иранского парламента предупредил, что американские военные и Израиль станут «законными целями», если США нанесут удар по стране.