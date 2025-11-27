Первые деньги поступили на счета казахстанских частных школ — Минфин

Более 108 млн тенге поступили 26 ноября на счета частной школы-лицея «ADVANTA.KZ» в Мангистауской области. Это первая казахстанская школа, финансирование которой стартовало в новом цифровом сервисе OrtaBilim на платформе e-Qazyna Министерства финансов РК.

— Данный сервис был разработан, чтобы упростить процесс финансирования и сделать его максимально прозрачным. Все бюджеты, реестры, очередность и заявки школ публикуются здесь в открытом доступе. Это исключает риски коррупционных проявлений, а также способствует общественному контролю. Ранее финансовый аудит выявил в этой сфере многочисленные нарушения, такие как завышение на бумаге количества обучаемых, «мертвые души» среди педагогов, не соответствие целевого назначения помещения школы — дети сидели на уроках в «тойхане» и другое, — отметили в ведомстве.

Теперь благодаря качественному форматно-логическому контролю новой системы школы будут оцифрованы, при этом каждый ИИН ученика или педагога будет сверяться автоматически с несколькими государственными базами данных.

К примеру, данные об учениках автоматически подтягиваются через интеграцию с системами «электронных дневников». Таким образом, деньги школам выплачиваются не за то количество учеников, которое подаётся школой в отчёте на бумаге, а за фактическое количество школьников.

На сегодня бюджеты опубликованы практически всеми регионами. Исключением являются область Улытау, Кызылординская и Акмолинская области. Только после опубликования управлениями образования бюджетов, местные школы смогут подать заявки на финансирование.

Частные школы, отмечают в Минфине, играют важную роль в образовательной системе страны. Они помогают сокращать дефицит школьных мест и дают экономию бюджета на капитальные затраты. Однако, участие бюджета требует и более пристального внимания в его эффективности его использования. Для повышения качества и развития конкуренции в будущем планируется внедрение ваучерной системы («деньги следуют за учеником»).

Напомним, ранее мы писали, что учителя частных школ Шымкента и Актобе пожаловались на задержку зарплаты. После этого две частные школы оштрафовали в Актобе.

Позже министр просвещения Жулдыз Сулейменова в куларах Мажилиса прокомментировала вопрос финансирования частных школ в Казахстане.