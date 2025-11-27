Четыре месяца без зарплаты: две частные школы оштрафованы в Актобе

Сегодня педагоги частных школ в Актобе вновь пригласили региональных журналистов и озвучили свои претензии. Большинство из них не в состоянии вовремя погашать кредиты и уже оказались в «чёрном списке» банков. Кроме того, многие вынуждены занимать деньги у знакомых.

— Я работаю здесь с момента открытия школы. С августа — уже четыре месяца — мы не получаем зарплату. Мы не нарушаем учебный процесс: занятия проходят по расписанию, всё вовремя. Но зарплаты нет. Мы просим помощи у акима, у областного акима, у отдела образования. Все учителя в долгах, у всех кредиты. Многие уже попали в «чёрный список». Ипотека, другие обязательства… Нам всё время говорят: «Через десять дней выплатим». И каждые десять дней обещают то же самое. Очень много учителей вынуждены были уволиться, и продолжают увольняться. Из 500 педагогов уже ушли 100-150. Четыре месяца — на что они живут? Никто этим не интересуется, — рассказала учитель Гульмира Жусупова.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Её коллега, учитель Нургуль Толеубаева, отметила, что банки не идут навстречу ни в одном случае. Педагоги, которые готовятся уйти в декретный отпуск, не знают, что им делать без положенных выплат. При этом сами учителя в трудовую инспекцию не обращались. Департамент узнал о проблеме исключительно через социальные сети. Тем не менее, штраф администрации уже назначен — по статье 87-1 Кодекса об административных правонарушениях.

— К нам поступило представление из прокуратуры города Актобе. На основе этого представления на юридическое лицо был наложен штраф примерно в 300 тысяч тенге за невыплату заработной платы в установленный законом срок. Если работники подадут жалобу в департамент о нарушении трудового законодательства, мы проведём проверку. В случае задержки зарплаты за каждый день должна начисляться пеня, — сообщил начальник отдела департамента трудовой инспекции Актюбинской области Акылбек Зейноллаулы.

В администрации школы заявили, что средства на компенсации не предусмотрены.

— Проблемы с финансированием возникают последние три года. Сначала финансирование осуществляло Министерство науки и образования, затем Министерство просвещения. Позже его передали Министерству финансов, и была внедрена новая платформа. Поскольку зарплата выплачивалась несвоевременно, нам также назначили штраф. Вопрос о выплате компенсаций учителям действительно поднимается, но без участия управления образования и трудовой инспекции мы не можем его решить, поскольку таких средств у нас нет. Школа предоставляет детям полностью бесплатное обучение, и на нашем счёту нет денег для компенсаций, — пояснила директор школ «Білім» и «Смарт білім» Айгуль Арызгазиева.

Напомним, что на каждого ребёнка перечисляется 570 тысяч тенге в год. В Актюбинской области 29 частных школ получают государственный заказ. В школах «Білім» и «Смарт білім» обучаются более 8 тысяч учеников, зарегистрированы 579 педагогов.

— С мая этого года финансирование передано в местный бюджет. Сейчас министерство запускает новый механизм, данные загружаются на платформу «Е-Қазына». Сегодня количество учеников полностью введено, финансирование будет осуществляться в рамках заключённого договора. Из местного бюджета предусмотрено 4 миллиарда тенге, из них 1,4 миллиарда предназначены для школы «Смарт білім», — сообщила заместитель руководителя управления образования Актюбинской области Аккенже Тындыбаева.

Ранее мы сообщали о том, что в Актобе учителя частных школ не получают зарплату уже четыре месяца. В двух частных школах работает 741 сотрудник.