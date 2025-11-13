Учителя частных школ Актобе уже четыре месяца не получают зарплату

В школах «Смарт білім» и «Білім» города Актобе обучаются более 9 тысяч учеников. Обе школы принимают детей и продолжают работать в новом учебном году. Однако вопрос с выплатой заработной платы затянулся. Об этом учителя сообщили в соцсетях.

— Сейчас 741 человек не получают зарплату. Эта проблема возникла не впервые, такая ситуация наблюдается уже три года. В этом году мы не получили выплаты за май–август, а также за сентябрь и октябрь. Учебный процесс мы не приостанавливаем, ведь дети не виноваты. Все занятия идут по расписанию. Учителя проявляют терпение: кто-то ушел, но большинство остались. Всего в двух школах обучается 9 тысяч детей, — рассказала директор школ «Смарт білім» и «Білім» Айгуль Арынгазиева.

По ее словам, сейчас налажены контакты с заказчиками. Ранее школа обращалась в Министерство просвещения и в АО «Финансовый центр». Два дня назад акимат Актюбинской области подписал контракт с управлением образования.

— Основное содержание договора осталось прежним. Только заказчиком теперь будет областное управление образования. Оно же погасит задолженность, — сказала Айгуль Арынгазиева.

В пресс-службе акима Актюбинской области подтвердили, что учителя частных школ действительно не получают зарплату.

— Согласно новому механизму Министерства просвещения, областное управление образования сначала направляет выделенные средства в центр. Через ваучерную систему АО «Финансовый центр» должно перевести ее в школы. Полный ответ на вопрос может дать только Министерство, — рассказали в пресс-службе акима Актюбинской области.

В Министерстве просвещения сообщили, что в ближайшее время дадут комментарий по этому вопросу.

Данагуль Карбаева