РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Учителя частных школ Актобе уже четыре месяца не получают зарплату

    В двух частных школах 741 сотрудник не получает зарплату, так как не были перечислены средства по системе подушевого финансирования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жеке мектеп, частная школа актобе
    Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

    В школах «Смарт білім» и «Білім» города Актобе обучаются более 9 тысяч учеников. Обе школы принимают детей и продолжают работать в новом учебном году. Однако вопрос с выплатой заработной платы затянулся. Об этом учителя сообщили в соцсетях.

    — Сейчас 741 человек не получают зарплату. Эта проблема возникла не впервые, такая ситуация наблюдается уже три года. В этом году мы не получили выплаты за май–август, а также за сентябрь и октябрь. Учебный процесс мы не приостанавливаем, ведь дети не виноваты. Все занятия идут по расписанию. Учителя проявляют терпение: кто-то ушел, но большинство остались. Всего в двух школах обучается 9 тысяч детей, — рассказала директор школ «Смарт білім» и «Білім» Айгуль Арынгазиева.

    По ее словам, сейчас налажены контакты с заказчиками. Ранее школа обращалась в Министерство просвещения и в АО «Финансовый центр». Два дня назад акимат Актюбинской области подписал контракт с управлением образования.

    — Основное содержание договора осталось прежним. Только заказчиком теперь будет областное управление образования. Оно же погасит задолженность, — сказала Айгуль Арынгазиева.

    В пресс-службе акима Актюбинской области подтвердили, что учителя частных школ действительно не получают зарплату.

    — Согласно новому механизму Министерства просвещения, областное управление образования сначала направляет выделенные средства в центр. Через ваучерную систему АО «Финансовый центр» должно перевести ее в школы. Полный ответ на вопрос может дать только Министерство, — рассказали в пресс-службе акима Актюбинской области.

    В Министерстве просвещения сообщили, что в ближайшее время дадут комментарий по этому вопросу.

    Данагуль Карбаева

    Теги:
    Зарплата Образование Учителя Актобе школа
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают