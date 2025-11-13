Учителя частных школ Шымкента пожаловались на задержку зарплаты

В акимате пояснили, что вопрос заработной платы учителей частных школ не входит в их компетенцию. Местные исполнительные органы отвечают только за подушевое финансирование учащихся.

В Шымкенте работают 137 частных школ, из них 121 заключила договор с госорганами на подушевое финансирование. В них обучаются свыше 66 тысяч детей.

— Мы благодарны тем, кто построил эти школы. Они помогли разгрузить государственные учебные заведения, в них обучают и воспитывают детей. Когда-то город действительно в этом нуждался, — отметил заместитель акима Сарсен Куранбек.

Сейчас ситуация изменилась. Во второй смене в городских школах наблюдается профицит мест примерно на 72 тысячи учеников. Это означает, что при необходимости государственные школы могут принять все 66 тысяч детей, которые сейчас учатся в частных. Но пока об этом речь не идет.

В акимате подтвердили, что к ним действительно приходили представители частных школ — учредители, директора и педагоги.

— Мы точно знаем, что в социальных сетях был призыв собраться у акимата и потребовать выплаты зарплат. Но акимат не отвечает за заработную плату учителей. Мы заключаем договоры напрямую с учредителем — ТОО, которому принадлежит школа, — подчеркнул Куранбек.

До 1 января 2025 года частные школы заключали договоры с финансовым центром Министерства просвещения. Теперь центр передан в ведение Министерства финансов, из-за чего и возникла временная задержка.

— Как вы знаете, такие переходы требуют времени. То же самое было с программами по дошкольному и дополнительному образованию. Возникали временные трудности, но через месяц-два ситуация стабилизировалась. На сегодня все запущенные пилотные проекты прекрасно работают. Все обязательства были выполнены, — пояснил заместитель акима.

Сарсен Куранбек отметил, что новая система позволит исключить случаи фиктивного зачисления учеников и нецелевого расходования средств.

— Когда мы запускали пилот по дополнительному образованию, оказалось, что 10 тысяч детей числятся фиктивно. Среди них были учащиеся из других регионов — Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и даже города Астаны. Были и умершие дети. Поэтому разговоры о том, что мы не экономим средства — неправда. Мы добиваемся прозрачности и хотим, чтобы бюджетные деньги расходовались эффективно. Это народные деньги, — подчеркнул он.

По данным акимата, в 2023 году в частных школах Шымкента выявили 53 детей, которые числились в системе, но фактически обучались за рубежом. В 2024 году такие случаи тоже были. В этом году зафиксирован один — в вечерней школе был зарегистрирован житель Алматы. Материалы переданы в компетентные органы.

— В частных школах мы добиваемся того, чтобы финансирование использовалось прозрачно. Инвестор, который вложил средства в строительство частной школы, гарантированно возвращает свои инвестиции. Если бы это было невыгодно, никто бы не строил частные школы. Поэтому бизнесмены должны учитывать риски, предусмотреть эти моменты: в начале финансового года или при запуске нового проекта могут быть задержки в один-два месяца, — добавили в акимате.

По словам чиновников, Министерство просвещения совместно с Министерством финансов уже приступили к запуску новой цифровой платформы.

— Проводится обучение с сотрудниками управления образования и директорами частных школ. На днях платформа будет запущена. Она будет открытой и прозрачной. После этого частные школы в ближайшее время получат деньги по подушевому финансированию, — резюмировал Сарсен Куранбек.

