С 437 тысяч до 912 тысяч тенге: финансирование студентов колледжей увеличили в Казахстане

В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, Министерством просвещения РК реализуется ряд мероприятий по трансформации системы технического и профессионального образования и повышению качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями современного рынка труда.

— Внедряются новые подходы к управлению колледжами и совершенствованию педагогического мастерства. 30 колледжей переходят на корпоративное управление, что повышает эффективность и прозрачность их бизнес-процессов. Расширяется финансовая автономия колледжей за счет диверсификации источников финансирования. С нового учебного года объем подушевого финансирования на одного студента увеличен с 437 тысяч до 912 тысяч тенге в среднем. Разработана новая методика дифференцированного подушевого финансирования с разделением колледжей на 4 лиги и системой стимулирующих надбавок. Оценка проводится автоматически через специальную информационную систему с обеспечением полной прозрачности, — сказал А. Муханбетов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также спикер сообщил, что в рамках проекта «1000 лидеров изменений в образовании» подготовлен пул новых директоров колледжей — обучение прошли 50 управленцев. В 2025 году организованы курсы повышения квалификации для 5 770 педагогов, в том числе 2 000 преподавателей пройдут профильные программы на производственных базах. До 2027 года планируется подготовить и сертифицировать около 10 тысяч педагогов.

Кроме того, совместно с предприятиями разработаны и внесены в реестр 11 тысяч образовательных программ по всем специальностям. С 2025 года реестр интегрируется с порталом Career Enbek, что позволит проверять соответствие программ профессиональным стандартам.

По словам А. Муханбетова, в новом учебном году около 130 тысяч студентов будут обучаться по дуальной системе на базе 18 тысяч предприятий, тогда как в 2024 году обучались 108 тысяч. Растет и количество студентов, обучающихся по целевому заказу предприятий с обязательством трудоустройства. Если ранее ежегодно принималось 10 тысяч студентов, то в Год рабочих профессий — уже 13 тысяч. Также реализуется пилотный проект по получению квалификации рабочей профессии старшеклассниками: общеобразовательные предметы они изучают в школе, а профессиональную подготовку проходят в колледжах.

В этом году в систему ТиПО Казахстана интегрированы 7 зарубежных колледжей — из Китая, Южной Кореи, Франции, Турции, Японии, Великобритании и Грузии. Это открывает новые возможности для студентов и укрепляет международный авторитет страны в сфере образования.

Улучшаются условия обучения и проживания для студентов. Объем государственного заказа в 2025 году увеличился до 145 тысяч мест, преимущественно по техническим и технологическим направлениям. С 2024 года в два раза вырос размер стипендий для студентов ТиПО. Студенты рабочих специальностей обеспечены бесплатным горячим питанием, в этом году дополнительно введено более 2 тысяч мест в общежитиях. Сегодня 89% нуждающихся студентов обеспечены жильем.

Спикер сообщил, что в Казахстане разрабатывается единая информационная система «SMART ТиПО», объединяющая LMS для дистанционного повышения квалификации педагогов, реестр образовательных программ, карту ТиПО и проект «ТОП-100 студентов Казахстана». Система будет интегрирована с Национальной образовательной базой данных.