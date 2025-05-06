Подушевое финансирование для организаций технического и профобразования увеличат в 2 раза

Согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге.

Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей.

Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов.

Кроме того, прорабатывается механизм реализации продукции, производимой в учебно-производственных мастерских колледжей. Доход от этой деятельности будет направляться на развитие самих организаций образования.

Ранее сообщалось, что шесть акмолинцев вошли в TOП-100 студентов колледжей Казахстана.