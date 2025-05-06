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    12:28, 06 Май 2025 | GMT +5

    Подушевое финансирование для организаций технического и профобразования увеличат в 2 раза

    Правительством РК принят новый норматив финансирования организаций технического и профессионального образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    специалисты в колледже
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге.

    Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей.

    Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов.

    Кроме того, прорабатывается механизм реализации продукции, производимой в учебно-производственных мастерских колледжей. Доход от этой деятельности будет направляться на развитие самих организаций образования.

    Ранее сообщалось, что шесть акмолинцев вошли в TOП-100 студентов колледжей Казахстана.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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