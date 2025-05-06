Шесть акмолинцев вошли в TOП-100 студентов колледжей Казахстана

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, первоначально были проведены отборочные этапы в регионах страны. По их итогам 200 студентов прошли в республиканский тур, 100 из которых удостоены награды.

- Конкурс собрал самых лучших, талантливых и одарённых студентов колледжей со всех уголков страны. Он проводился впервые. Основная цель - формирование кадрового резерва квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики. Всего в соревновании приняли участие более двух тысяч студентов из организаций технического и профессионального образования, - поделились в ведомстве.

Фото: управление образования региона.

Победителями от Акмолинской области стали студенты Высшего технического колледжа города Кокшетау Аллан Жантайқожа, Высшего колледжа культуры им. Акана серэ города Кокшетау Алтынай Әйтен, Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Бекжан Есенғазы, Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа имени Ж.Мусина Ербатыр Қабдөш, Высшего колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска Григорий Прядко и Высшего технического колледжа города Щучинска Каролина Беленец.

Фото: управление образования региона.

Министр просвещения Гани Бейсембаев наградил победителей конкурса.

По словам организаторов, теперь выигравшие студенты внесены в базу данных «TOП-100 студентов колледжей Республики Казахстан». Ребята получили специальные сертификаты, которые помогут им в трудоустройстве. Также им будет оказана поддержка для реализации лучших проектов.

Ранее сообщалось, что школьник из Казахстана стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона.