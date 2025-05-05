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    09:00, 05 Май 2025 | GMT +5

    Школьник из Казахстана стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона

    Завершилась Азиатско-Тихоокеанская лингвистическая олимпиада APLO-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Рамазан Бутантаев
    Фото: Министерство просвещения РК

    Это — престижное интеллектуальное соревнование, объединившее около 500 талантливых школьников из 12 государств АТР: Китай, Австралия, Гонконг, Япония, Малайзия, Иран, Корея, Сингапур, Таиланд.

    По итогам состязания ученик специализированного IT-лицея Мангистауской области Рамазан Бутантаев продемонстрировал выдающийся результат и стал абсолютным победителем олимпиады. Он опередил сильнейших участников региона и завоевал золотую медаль.

    В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав 5 медалей и 3 почетные грамоты:

    - Рамазан Бутантаев — 10 класс, специализированный IT-лицей, Мангистауская область;

    - Самир Сарбасов — 12 класс, НИШ г. Астана;

    - Тимур Кантаев — 11 класс, «Арыстан», филиал NNEF, Алматы;

    - Зере Серикова — 11 класс, школа №9 «Зерде», г. Астана;

    - Темирлан Сейтбаттал, 11 класс, БИЛ, Акмолинская область.

    Почетные грамоты получили:

    - Ислам Сипатталов — 10 класс, БИЛ, г. Актобе;

    - Шынгыс Карасаев — 11 класс, НИШ, г. Уральск;

    - Арон Хасанов — 11 класс, БИЛ, г. Атырау.

    Тренер сборной команды РК по лингвистике: Аида Давлетова — победитель международных и республиканских олимпиад по лингвистике и географии, студент 2-го курса Университета Тюбингена Эберхард Карлс.

    Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO) — международное интеллектуальное соревнование по лингвистике для старшеклассников, открывающее путь к участию в Международной лингвистической олимпиаде (IOL). Олимпиада направлена на развитие логического мышления, языковой интуиции и межкультурной компетентности. Участие в APLO позволяет школьникам не только проверить себя на международном уровне, но и заявить о себе в академическом и профессиональном сообществе.

    Теги:
    Образование Азия школа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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