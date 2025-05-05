Школьник из Казахстана стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона
Завершилась Азиатско-Тихоокеанская лингвистическая олимпиада APLO-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
Это — престижное интеллектуальное соревнование, объединившее около 500 талантливых школьников из 12 государств АТР: Китай, Австралия, Гонконг, Япония, Малайзия, Иран, Корея, Сингапур, Таиланд.
По итогам состязания ученик специализированного IT-лицея Мангистауской области Рамазан Бутантаев продемонстрировал выдающийся результат и стал абсолютным победителем олимпиады. Он опередил сильнейших участников региона и завоевал золотую медаль.
В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав 5 медалей и 3 почетные грамоты:
- Рамазан Бутантаев — 10 класс, специализированный IT-лицей, Мангистауская область;
- Самир Сарбасов — 12 класс, НИШ г. Астана;
- Тимур Кантаев — 11 класс, «Арыстан», филиал NNEF, Алматы;
- Зере Серикова — 11 класс, школа №9 «Зерде», г. Астана;
- Темирлан Сейтбаттал, 11 класс, БИЛ, Акмолинская область.
Почетные грамоты получили:
- Ислам Сипатталов — 10 класс, БИЛ, г. Актобе;
- Шынгыс Карасаев — 11 класс, НИШ, г. Уральск;
- Арон Хасанов — 11 класс, БИЛ, г. Атырау.
Тренер сборной команды РК по лингвистике: Аида Давлетова — победитель международных и республиканских олимпиад по лингвистике и географии, студент 2-го курса Университета Тюбингена Эберхард Карлс.
Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO) — международное интеллектуальное соревнование по лингвистике для старшеклассников, открывающее путь к участию в Международной лингвистической олимпиаде (IOL). Олимпиада направлена на развитие логического мышления, языковой интуиции и межкультурной компетентности. Участие в APLO позволяет школьникам не только проверить себя на международном уровне, но и заявить о себе в академическом и профессиональном сообществе.