Школьник из Казахстана стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона

Это — престижное интеллектуальное соревнование, объединившее около 500 талантливых школьников из 12 государств АТР: Китай, Австралия, Гонконг, Япония, Малайзия, Иран, Корея, Сингапур, Таиланд.

По итогам состязания ученик специализированного IT-лицея Мангистауской области Рамазан Бутантаев продемонстрировал выдающийся результат и стал абсолютным победителем олимпиады. Он опередил сильнейших участников региона и завоевал золотую медаль.

В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав 5 медалей и 3 почетные грамоты:

- Рамазан Бутантаев — 10 класс, специализированный IT-лицей, Мангистауская область;

- Самир Сарбасов — 12 класс, НИШ г. Астана;

- Тимур Кантаев — 11 класс, «Арыстан», филиал NNEF, Алматы;

- Зере Серикова — 11 класс, школа №9 «Зерде», г. Астана;

- Темирлан Сейтбаттал, 11 класс, БИЛ, Акмолинская область.

Почетные грамоты получили:

- Ислам Сипатталов — 10 класс, БИЛ, г. Актобе;

- Шынгыс Карасаев — 11 класс, НИШ, г. Уральск;

- Арон Хасанов — 11 класс, БИЛ, г. Атырау.

Тренер сборной команды РК по лингвистике: Аида Давлетова — победитель международных и республиканских олимпиад по лингвистике и географии, студент 2-го курса Университета Тюбингена Эберхард Карлс.

Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO) — международное интеллектуальное соревнование по лингвистике для старшеклассников, открывающее путь к участию в Международной лингвистической олимпиаде (IOL). Олимпиада направлена на развитие логического мышления, языковой интуиции и межкультурной компетентности. Участие в APLO позволяет школьникам не только проверить себя на международном уровне, но и заявить о себе в академическом и профессиональном сообществе.