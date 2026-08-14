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    Перебои с водоснабжением наблюдаются в Алматы из-за отключения света

    В некоторых районах Алматы наблюдаются перебои с водоснабжением на фоне массового отключения электроэнергии. В отдельных домах снизилось давление воды, а на верхних этажах — вовсе отсутствует, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Воду временно отключат в одном из районов Алматы
    Фото: magnific.com

    В ГКП «Алматы Су» пояснили, что при отключении электроэнергии могут временно останавливаться насосные станции, обеспечивающие подачу воды в жилые дома.

    Насосное оборудование работает от электроснабжения, поэтому при отсутствии электричества станции не могут функционировать в штатном режиме. Это может привести к

    • снижению давления воды;
    • временному отсутствию воды на верхних этажах;
    • перебоям с водоснабжением отдельных домов и микрорайонов.

    — После восстановления электроснабжения насосные станции запускаются, и подача воды постепенно восстанавливается. Просим жителей с пониманием отнестись к временным перебоям, — сообщили в «Алматы Су».

    Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии.  Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана. KEGOC восстанавливает электроснабжение после сбоя в энергосистеме Казахстана.

    Массовое отключение электроэнергии произошло 14 августа в Таджикистане и Кыргызстане. Также блэкаут спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Алматы. 

    Электроэнергия Вода Отключения света Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор