Перебои с водоснабжением наблюдаются в Алматы из-за отключения света
В некоторых районах Алматы наблюдаются перебои с водоснабжением на фоне массового отключения электроэнергии. В отдельных домах снизилось давление воды, а на верхних этажах — вовсе отсутствует, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ГКП «Алматы Су» пояснили, что при отключении электроэнергии могут временно останавливаться насосные станции, обеспечивающие подачу воды в жилые дома.
Насосное оборудование работает от электроснабжения, поэтому при отсутствии электричества станции не могут функционировать в штатном режиме. Это может привести к
- снижению давления воды;
- временному отсутствию воды на верхних этажах;
- перебоям с водоснабжением отдельных домов и микрорайонов.
— После восстановления электроснабжения насосные станции запускаются, и подача воды постепенно восстанавливается. Просим жителей с пониманием отнестись к временным перебоям, — сообщили в «Алматы Су».
Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии. Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана. KEGOC восстанавливает электроснабжение после сбоя в энергосистеме Казахстана.
Массовое отключение электроэнергии произошло 14 августа в Таджикистане и Кыргызстане. Также блэкаут спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Алматы.