Перебои с водоснабжением наблюдаются в Алматы из-за отключения света

В некоторых районах Алматы наблюдаются перебои с водоснабжением на фоне массового отключения электроэнергии. В отдельных домах снизилось давление воды, а на верхних этажах — вовсе отсутствует, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ГКП «Алматы Су» пояснили, что при отключении электроэнергии могут временно останавливаться насосные станции, обеспечивающие подачу воды в жилые дома.

Насосное оборудование работает от электроснабжения, поэтому при отсутствии электричества станции не могут функционировать в штатном режиме. Это может привести к

снижению давления воды;

временному отсутствию воды на верхних этажах;

перебоям с водоснабжением отдельных домов и микрорайонов.

— После восстановления электроснабжения насосные станции запускаются, и подача воды постепенно восстанавливается. Просим жителей с пониманием отнестись к временным перебоям, — сообщили в «Алматы Су».

Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии. Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана. KEGOC восстанавливает электроснабжение после сбоя в энергосистеме Казахстана.

Массовое отключение электроэнергии произошло 14 августа в Таджикистане и Кыргызстане. Также блэкаут спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах Алматы.