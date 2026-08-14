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    Минэнерго объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана

    В ряде регионов Казахстана 14 августа произошли перебои с электроснабжением из-за резкого изменения перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    лампочка, освещение, уличный свет
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    Резкое изменение перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии привело к срабатыванию противоаварийной автоматики и отключению ряда потребителей в нескольких регионах Казахстана, отметили в Минэнерго РК.

    — 14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах РК.

    В настоящее время системный оператор АО «KEGOC» проводит необходимые восстановительные работы, в ряде регионов электроснабжение уже восстановлено. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики, — пояснили в ведомстве.

    Подробная информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена дополнительно.

    Напомним, сегодня в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии.

    Также блэкаут в Алматы спровоцировал 8-балльные пробки.

    Электроэнергия Казахстан Минэнерго РК Отключения света Алматинская область Алматы
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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