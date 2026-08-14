Минэнерго объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана

Резкое изменение перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии привело к срабатыванию противоаварийной автоматики и отключению ряда потребителей в нескольких регионах Казахстана, отметили в Минэнерго РК.

— 14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах РК.

В настоящее время системный оператор АО «KEGOC» проводит необходимые восстановительные работы, в ряде регионов электроснабжение уже восстановлено. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики, — пояснили в ведомстве.