Минэнерго объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана
В ряде регионов Казахстана 14 августа произошли перебои с электроснабжением из-за резкого изменения перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.
Резкое изменение перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии привело к срабатыванию противоаварийной автоматики и отключению ряда потребителей в нескольких регионах Казахстана, отметили в Минэнерго РК.
— 14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах РК.
В настоящее время системный оператор АО «KEGOC» проводит необходимые восстановительные работы, в ряде регионов электроснабжение уже восстановлено. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики, — пояснили в ведомстве.
Подробная информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена дополнительно.
Напомним, сегодня в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии.
Также блэкаут в Алматы спровоцировал 8-балльные пробки.