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    Блэкаут наступил в Алматы и Алматинской области: названа причина

    В четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В АО «Алатау Жарық Компаниясы» пояснили, что в 14:38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО «KEGOC», в сетях АЖК сработала противоаварийная автоматика (САОН, АЧР), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области.

    Из-за данной аварии объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт.

    Таким образом, в Алматинской области отключение потребителей произошло в следующих районах:

    • Жамбылский район;
    • Балхашский район;
    • Есикский район;
    • Карасайский район;
    • Шелекский район;
    • Райымбекский район;
    • Уйгурский район;
    • Илийский район;
    • Кегенский район;
    • Талгарский район.

    В Алматы отключение потребителей произошло в следующих районах:

    • Бостандыкский район;
    • Наурызбайский район;
    • Ауэзовский район;
    • Алатауский район.

    — Специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей, — заверили в компании.

    Добавим, что 14 августа в регионе наблюдается очень жаркая погода, температура воздуха доходит до 35-37 градусов. Также отмечена высокая пожарная опасность.

    Регионы Казахстана Отключения света Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор