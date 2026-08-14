Блэкаут наступил в Алматы и Алматинской области: названа причина

В четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

В АО «Алатау Жарық Компаниясы» пояснили, что в 14:38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО «KEGOC», в сетях АЖК сработала противоаварийная автоматика (САОН, АЧР), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области.

Из-за данной аварии объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт.

Таким образом, в Алматинской области отключение потребителей произошло в следующих районах:

Жамбылский район;

Балхашский район;

Есикский район;

Карасайский район;

Шелекский район;

Райымбекский район;

Уйгурский район;

Илийский район;

Кегенский район;

Талгарский район.

В Алматы отключение потребителей произошло в следующих районах:

Бостандыкский район;

Наурызбайский район;

Ауэзовский район;

Алатауский район.

— Специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей, — заверили в компании.

Добавим, что 14 августа в регионе наблюдается очень жаркая погода, температура воздуха доходит до 35-37 градусов. Также отмечена высокая пожарная опасность.