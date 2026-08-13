Грозы, град и жара до 41 градуса: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 14 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, западе области Абай ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На северо-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во второй половине дня на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетісу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юго-западе Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В области Ұлытау ожидается ветер северный, северо-западный на востоке области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.