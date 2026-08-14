Блэкаут в Алматы спровоцировал 8-балльные пробки

В Алматы образовались 8-балльные пробки, в том числе из-за массового отключения светофоров на фоне перебоев с электроснабжением, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 16:10, согласно данным 2ГИС, движение на ряде центральных улиц города значительно затруднено. Из-за отключения электроэнергии не работают светофоры на многих перекрестках, что привело к серьезным заторам.

На карте красным отмечены основные городские магистрали, включая проспекты Абая, Аль-Фараби и Райымбека, проспект Назарбаева, а также улицы Сатпаева, Жандосова, Толе би и другие направления.

Дополнительные сложности для автомобилистов создали ограничения движения в районе Центрального стадиона. В частности, проспект Абая на участке от улицы Сейфуллина до улицы Байзакова остается перекрытым в связи с проведением концерта американского рэпера Канье Уэста.

Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии.