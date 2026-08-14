Массовое отключение электроэнергии произошло в Таджикистане и Кыргызстане

Сегодня, 14 августа, жители сразу нескольких городов и районов Таджикистана, а также разных районов Бишкека начали сообщать о масштабном отключении электричества, передает агентство Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

Источник «Азия-Плюс» в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана сообщил, что одной из возможных причин могло стать отключение агрегатов Нурекской ГЭС из-за высокой нагрузки.

При этом официального подтверждения этой версии пока нет.

По словам источника, для устранения проблемы создан оперативный штаб. Специалисты выясняют причины отключения и работают над восстановлением электроснабжения.

Жители Бишкека, а также ряда населенных пунктов Чуйской и Иссык-Кульской областей также начали сообщать о массовых отключениях света и нестабильной подаче электроэнергии.

Как сообщает Economist.kg, причины отключений и сроки полного восстановления электроснабжения пока неизвестны.

Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии.

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