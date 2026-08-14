KEGOC восстанавливает электроснабжение после сбоя в энергосистеме Казахстана

14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение, из-за которого часть потребителей столкнулась с ограничениями электроснабжения, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО KEGOC.

По данным компании, в 14:37 отключились линии электропередачи 500 кВ «Агадыр — Улкен» Л-5300 и Л-5320, а также «Актогай — Талдыкорган» Л-5400.

В результате Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу.

По предварительным оперативным данным, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

Вследствие нарушения объем ограничений электроснабжения потребителей ориентировочно составил 2810 МВт.

Системный оператор незамедлительно приступил к восстановительным мероприятиям. Уже к 14:47 ограничения объемом 295 МВт в Карагандинской области, а также областях Абай и Улытау были сняты.

В настоящее время KEGOC продолжает работы по восстановлению электроснабжения потребителей, заверили в компании.

Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

Напомним, массовое отключение электроэнергии произошло 14 августа в Таджикистане и Кыргызстане. Также блэкаут случился в Алматы и спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах. Дополнительные сложности для автомобилистов создали ограничения движения в районе Центрального стадиона. В частности, проспект Абая на участке от улицы Сейфуллина до улицы Байзакова остается перекрытым в связи с проведением концерта американского рэпера Канье Уэста.

Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии. Подробнее о причинах читайте здесь.