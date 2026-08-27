Партия «Әділет» назвала имена депутатов Курултая

В Астане состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Әділет» под председательством Айбека Дадебай. В ходе заседания Бюро утвердило список из 110 кандидатов, получивших депутатские мандаты в однопалатном парламенте страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее решение и партийный список направлены в Центральную избирательную комиссию РК для официальной регистрации депутатов Курултая первого созыва.

В составе фракции — 37 женщин (33,6%), 13 представителей молодежи (11,8%) и 2 человека с инвалидностью (1,8%). Представители других национальностей — 21 человек, или 19% состава фракции. Средний возраст депутатов составляет 46,7 лет.

В новый состав вошли 13 бывших членов Национального курултая. Парламентский опыт имеют 24 депутата: 20 ранее являлись депутатами Мажилиса, 4 — Сената. Кроме того, 10 депутатов входят в Президентский молодежный кадровый резерв, 4 — в Совет по молодежной политике при Президенте, 5 — в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте. Еще 26 избирались депутатами маслихатов.

В составе фракции также представлены специалисты из различных сфер, в том числе 3 эколога, 2 представителя волонтерского движения и 4 специалиста в сфере IT.​

Список кандидатов, которым распределены депутатские мандаты:

Авершин Константин Викторович Адаев Ербол Дәненұлы Адамбеков Тілектес Серікбайұлы Аймағамбетов Асхат Қанатұлы Аймағанова Айжан Талғатқызы Алтай Абай Атабаева Гүлзира Нұржанқызы Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы Ахмедиев Дархан Мейрамұлы Адамбек Кендебай Сарыбайұлы Амантайұлы Жарқынбек Әбдікешов Алмат Жанболатұлы Әмірғалиев Мадияр Орынтайұлы Әлімқұлов Бекжан Мухидинұлы Әшімова Аяужан Тұрсынбекқызы Әшімжанов Жанарбек Садықанұлы Бәденова Әсел Жанболатқызы Байсақова Зүлфия Мұхамедбекқызы Басин Вадим Борисович Батырбеков Ерлан Ғаділетұлы Башимов Марат Советұлы Бекназаров Нұрлан Құдиярұлы Беркімбаев Берік Серікұлы Больгерт Евгений Андреевич Бұршақов Сатыбалды Ересұлы Байбеков Шалқар Заманбекұлы Бәзенов Айрат Бәзенұлы Балташева Айнагүл Қыдырбайқызы Бақытбекұлы Нұркен Баялышбаев Елдос Қайыркенұлы Годунова Наталья Николаевна Дәдебай Айбек Арқабайұлы Данилов Александр Сергеевич Данағұлов Ербол Жеткергенұлы Данбаева Жұлдыз Сейітқамзақызы Ділдабек Дидарбек Жұмағалиұлы Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы Ералиев Бегалы Ералыұлы Ерназар Шынасыл Жеңісұлы Есімханов Сұңғат Қуатұлы Елеусізова Бота Серікқызы Ералиев Мағжан Абзалұлы Ергешбек Нұрсадық Ергешбекұлы Жансеңгіров Арман Серікұлы Жаманқұлова Қарлығаш Қалибекқызы Жамалов Бауыржан Салдарұлы Жүкебаев Алмат Отаубайұлы Жылқыбаева Ләззат Әуезханқызы Зәкиева Динара Болатқызы Имашева Снежанна Валерьевна Искандерова Ақерке Нұрғалиқызы Кемалов Мейрамбай Тамабайұлы Кузиева Замира Закиржановна Кучинская Юлия Владимировна Қалықов Арман Қобыландыұлы Қамзабекұлы Дихан Қарабасова Лаура Шапайқызы Қаринова Шолпан Таңатқызы ​Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы Қожаев Марат Шәдетханұлы Қожаниязов Серік Салауатұлы Қожахметова Ләззат Таймырқызы Маралов Дәурен Әділмырзаұлы Мұсылманбек Ерқанат Серікұлы Мұхамбедиев Мұратбек Қайырсәпиұлы Медеуова Дана Теміртайқызы Нахбаева Гүлісхан Сайфулинқызы Нарымбетов Бахадыр Мәдәліұлы Найымбекова Айжан Ізбасханқызы Нұрмұхамедов Бөріхан Жолбарысұлы Ниязалиев Нұржан Әуезұлы Нұрғалиев Ербол Жолдаспекұлы Оспанбеков Әмірбек Қанатбекұлы Оспанов Шота Сәбитбекұлы Өрісбаев Аббат Жәңгірханұлы Перепечина Ольга Валентиновна Петров Константин Викторович Пономарёв Сергей Михайлович Пулатов Шерзод Аббозович​ Рамазанова Наталья Сергеевна Рожин Максим Николаевич Рымжанов Мәди Рысбекұлы Савельева Татьяна Михайловна Сайыров Ерлан Бияхметұлы Сарым Айдос Әміроллаұлы Сқақова Айжан Амангелдіқызы Смышляева Екатерина Васильевна Сүгірбай Аят Исатайұлы Сулаймонова Русана Русланқызы Сүлейменова Айсұлу Қанатқызы Сағынов Замир Садықұлы Себасов Марат Бақбергенұлы Семидоцких Елена Александровна Темірбаева Айжан Маратқызы Тен Ирина Сергеевна Тоқтамұрат Армангүл Талаева Тәттігүл Жақсыбайқызы Теңізбаев Нұрбақыт Молдахметұлы Тамабек Әбілқайыр Ғалымұлы Тілемісов Тұрарбек Тілемісұлы Теренченко Илья Сергеевич Тоқшылық Ерлан Бейсенұлы Толыбаев Нұрлан Әлішерұлы Хаирова Әсел Әнуарқызы Хайруллин Арман Ғабидоллаұлы Хайруллиев Мұса Қарашаұлы Шапақ Үнзила Шаталов Никита Сергеевич Шибұтов Марат Мақсұмұлы Щербаков Станислав Александрович

Члены Бюро утвердили Положение о депутатской фракции партии «Әділет» в Курултае. По итогам выборов партия «Әділет» набрала 71,17% голосов и получила 110 из 145 депутатских мандатов. Поддержку партии выразили более 6,5 млн казахстанцев. Как отметил председатель партии Айбек Дадебай, результаты выборов свидетельствуют о высоком доверии граждан к партии и курсу масштабных реформ, проводимых в стране. Теперь главная задача партии и депутатской фракции — оправдать это доверие конкретными делами и результатами.

Напомним, «Әділет» выдвигала партийный список из 186 кандидатов в депутаты Курултая.

По итогам выборов депутатов, прошедших в Казахстане 23 августа, в Курултай прошли пять политических партий. Народная партия Казахстана и «Байтақ» не прошли в Курултай.

Мандаты между партиями распределились следующим образом:

Партия «Әділет» — 110 мандатов;

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 8 (имена депутатов от партии опубликованы здесь);

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10 (имена депутатов от партии опубликованы здесь);

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 8 (имена депутатов от партии опубликованы здесь).

Партия Respublica — 9 (имена депутатов от партии опубликованы здесь).

Первая сессия Курултая состоится 28 августа 2026 года.