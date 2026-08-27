Партия «Әділет» назвала имена депутатов Курултая
В Астане состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Әділет» под председательством Айбека Дадебай. В ходе заседания Бюро утвердило список из 110 кандидатов, получивших депутатские мандаты в однопалатном парламенте страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее решение и партийный список направлены в Центральную избирательную комиссию РК для официальной регистрации депутатов Курултая первого созыва.
В составе фракции — 37 женщин (33,6%), 13 представителей молодежи (11,8%) и 2 человека с инвалидностью (1,8%). Представители других национальностей — 21 человек, или 19% состава фракции. Средний возраст депутатов составляет 46,7 лет.
В новый состав вошли 13 бывших членов Национального курултая. Парламентский опыт имеют 24 депутата: 20 ранее являлись депутатами Мажилиса, 4 — Сената. Кроме того, 10 депутатов входят в Президентский молодежный кадровый резерв, 4 — в Совет по молодежной политике при Президенте, 5 — в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте. Еще 26 избирались депутатами маслихатов.
В составе фракции также представлены специалисты из различных сфер, в том числе 3 эколога, 2 представителя волонтерского движения и 4 специалиста в сфере IT.
Список кандидатов, которым распределены депутатские мандаты:
- Авершин Константин Викторович
- Адаев Ербол Дәненұлы
- Адамбеков Тілектес Серікбайұлы
- Аймағамбетов Асхат Қанатұлы
- Аймағанова Айжан Талғатқызы
- Алтай Абай
- Атабаева Гүлзира Нұржанқызы
- Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы
- Ахмедиев Дархан Мейрамұлы
- Адамбек Кендебай Сарыбайұлы
- Амантайұлы Жарқынбек
- Әбдікешов Алмат Жанболатұлы
- Әмірғалиев Мадияр Орынтайұлы
- Әлімқұлов Бекжан Мухидинұлы
- Әшімова Аяужан Тұрсынбекқызы
- Әшімжанов Жанарбек Садықанұлы
- Бәденова Әсел Жанболатқызы
- Байсақова Зүлфия Мұхамедбекқызы
- Басин Вадим Борисович
- Батырбеков Ерлан Ғаділетұлы
- Башимов Марат Советұлы
- Бекназаров Нұрлан Құдиярұлы
- Беркімбаев Берік Серікұлы
- Больгерт Евгений Андреевич
- Бұршақов Сатыбалды Ересұлы
- Байбеков Шалқар Заманбекұлы
- Бәзенов Айрат Бәзенұлы
- Балташева Айнагүл Қыдырбайқызы
- Бақытбекұлы Нұркен
- Баялышбаев Елдос Қайыркенұлы
- Годунова Наталья Николаевна
- Дәдебай Айбек Арқабайұлы
- Данилов Александр Сергеевич
- Данағұлов Ербол Жеткергенұлы
- Данбаева Жұлдыз Сейітқамзақызы
- Ділдабек Дидарбек Жұмағалиұлы
- Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы
- Ералиев Бегалы Ералыұлы
- Ерназар Шынасыл Жеңісұлы
- Есімханов Сұңғат Қуатұлы
- Елеусізова Бота Серікқызы
- Ералиев Мағжан Абзалұлы
- Ергешбек Нұрсадық Ергешбекұлы
- Жансеңгіров Арман Серікұлы
- Жаманқұлова Қарлығаш Қалибекқызы
- Жамалов Бауыржан Салдарұлы
- Жүкебаев Алмат Отаубайұлы
- Жылқыбаева Ләззат Әуезханқызы
- Зәкиева Динара Болатқызы
- Имашева Снежанна Валерьевна
- Искандерова Ақерке Нұрғалиқызы
- Кемалов Мейрамбай Тамабайұлы
- Кузиева Замира Закиржановна
- Кучинская Юлия Владимировна
- Қалықов Арман Қобыландыұлы
- Қамзабекұлы Дихан
- Қарабасова Лаура Шапайқызы
- Қаринова Шолпан Таңатқызы
- Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы
- Қожаев Марат Шәдетханұлы
- Қожаниязов Серік Салауатұлы
- Қожахметова Ләззат Таймырқызы
- Маралов Дәурен Әділмырзаұлы
- Мұсылманбек Ерқанат Серікұлы
- Мұхамбедиев Мұратбек Қайырсәпиұлы
- Медеуова Дана Теміртайқызы
- Нахбаева Гүлісхан Сайфулинқызы
- Нарымбетов Бахадыр Мәдәліұлы
- Найымбекова Айжан Ізбасханқызы
- Нұрмұхамедов Бөріхан Жолбарысұлы
- Ниязалиев Нұржан Әуезұлы
- Нұрғалиев Ербол Жолдаспекұлы
- Оспанбеков Әмірбек Қанатбекұлы
- Оспанов Шота Сәбитбекұлы
- Өрісбаев Аббат Жәңгірханұлы
- Перепечина Ольга Валентиновна
- Петров Константин Викторович
- Пономарёв Сергей Михайлович
- Пулатов Шерзод Аббозович
- Рамазанова Наталья Сергеевна
- Рожин Максим Николаевич
- Рымжанов Мәди Рысбекұлы
- Савельева Татьяна Михайловна
- Сайыров Ерлан Бияхметұлы
- Сарым Айдос Әміроллаұлы
- Сқақова Айжан Амангелдіқызы
- Смышляева Екатерина Васильевна
- Сүгірбай Аят Исатайұлы
- Сулаймонова Русана Русланқызы
- Сүлейменова Айсұлу Қанатқызы
- Сағынов Замир Садықұлы
- Себасов Марат Бақбергенұлы
- Семидоцких Елена Александровна
- Темірбаева Айжан Маратқызы
- Тен Ирина Сергеевна
- Тоқтамұрат Армангүл
- Талаева Тәттігүл Жақсыбайқызы
- Теңізбаев Нұрбақыт Молдахметұлы
- Тамабек Әбілқайыр Ғалымұлы
- Тілемісов Тұрарбек Тілемісұлы
- Теренченко Илья Сергеевич
- Тоқшылық Ерлан Бейсенұлы
- Толыбаев Нұрлан Әлішерұлы
- Хаирова Әсел Әнуарқызы
- Хайруллин Арман Ғабидоллаұлы
- Хайруллиев Мұса Қарашаұлы
- Шапақ Үнзила
- Шаталов Никита Сергеевич
- Шибұтов Марат Мақсұмұлы
- Щербаков Станислав Александрович
Члены Бюро утвердили Положение о депутатской фракции партии «Әділет» в Курултае. По итогам выборов партия «Әділет» набрала 71,17% голосов и получила 110 из 145 депутатских мандатов. Поддержку партии выразили более 6,5 млн казахстанцев. Как отметил председатель партии Айбек Дадебай, результаты выборов свидетельствуют о высоком доверии граждан к партии и курсу масштабных реформ, проводимых в стране. Теперь главная задача партии и депутатской фракции — оправдать это доверие конкретными делами и результатами.
Напомним, «Әділет» выдвигала партийный список из 186 кандидатов в депутаты Курултая.
По итогам выборов депутатов, прошедших в Казахстане 23 августа, в Курултай прошли пять политических партий. Народная партия Казахстана и «Байтақ» не прошли в Курултай.
Мандаты между партиями распределились следующим образом:
- Партия «Әділет» — 110 мандатов;
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 8 (имена депутатов от партии опубликованы здесь);
- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10 (имена депутатов от партии опубликованы здесь);
- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 8 (имена депутатов от партии опубликованы здесь).
- Партия Respublica — 9 (имена депутатов от партии опубликованы здесь).
Первая сессия Курултая состоится 28 августа 2026 года.