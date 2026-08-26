Стало известно, кто войдет в Курултай от партии «Ак жол»
Демократическая партия «Ак жол» опубликовала список восьми депутатов, которые получат мандаты в новом Курултае, передает корреспондент агентства Kazinform.
В состав Курултая от партии войдут:
- Еспаева Дания Мадиевна — председатель партии «Ак жол», заместитель председателя Мажилиса VIII созыва;
- Ахметжаев Даурен Хайруллаевич — депутат Жамбылского областного маслихата;
- Бибаев Бактыбек Сальбекович — кандидат в депутаты от партии;
- Кожахметов Асылхан Тулеббергенович — секретарь политического совета партии «Ак жол» по региональной работе, руководитель аппарата;
- Ли Юрий Виссарионович — депутат Мажилиса VII созыва;
- Нуралдинов Олжас Ельтаевич — депутат Мажилиса VIII созыва;
- Шынасилова Мейраш — председатель Алматинского областного филиала партии «Ак жол»;
- Юсупов Ермеккали Тулепкалиевич — председатель Атырауского областного филиала партии «Ак жол».
По итогам выборов 23 августа «Ак жол» набрал 5,21% голосов избирателей. Партия получила восемь из 145 депутатских мандатов.
Для участия на выборах партия представила 63 кандидата.
Всего пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий. «Әділет» получила 110 мандатов, «Ауыл» — 10, Respublica — 9, «Ак жол» и ОСДП — по восемь.
Каковы ожидания казахстанцев от депутатского состава Курултая — в материале аналитического обозревателя Kazinform.
Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.