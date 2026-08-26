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    Стало известно, кто войдет в Курултай от партии «Ак жол»

    Демократическая партия «Ак жол» опубликовала список восьми депутатов, которые получат мандаты в новом Курултае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    партия «Ақ жол»
    Фото: партия «Ақ жол»

    В состав Курултая от партии войдут:

    • Еспаева Дания Мадиевна — председатель партии «Ак жол», заместитель председателя Мажилиса VIII созыва;
    • Ахметжаев Даурен Хайруллаевич — депутат Жамбылского областного маслихата;
    • Бибаев Бактыбек Сальбекович — кандидат в депутаты от партии;
    • Кожахметов Асылхан Тулеббергенович — секретарь политического совета партии «Ак жол» по региональной работе, руководитель аппарата;
    • Ли Юрий Виссарионович — депутат Мажилиса VII созыва;
    • Нуралдинов Олжас Ельтаевич — депутат Мажилиса VIII созыва;
    • Шынасилова Мейраш — председатель Алматинского областного филиала партии «Ак жол»;
    • Юсупов Ермеккали Тулепкалиевич — председатель Атырауского областного филиала партии «Ак жол».
    Стало известно, кто войдет в Курултай от партии «Ак жол»
    Фото: партия «Ак жол»

    По итогам выборов 23 августа «Ак жол» набрал 5,21% голосов избирателей. Партия получила восемь из 145 депутатских мандатов. 
    Для участия на выборах партия представила 63 кандидата.

    Всего пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий. «Әділет» получила 110 мандатов, «Ауыл» — 10, Respublica — 9, «Ак жол» и ОСДП — по восемь. 

    Каковы ожидания казахстанцев от депутатского состава Курултая — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.

    Курултай Выборы-2026 Партия «Ақ жол» Выборы в Курултай Политические партии Политика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор