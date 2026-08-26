Партия «Ауыл» опубликовала список депутатов в Курултай
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила список из 10 кандидатов, которые получат депутатские мандаты в Курултае Республики Казахстан по итогам выборов, состоявшихся 23 августа, передает корреспондент Kazinform.
Решение было принято 26 августа на заседании бюро политического совета партии.
В Курултай от партии «Ауыл» войдут 10 депутатов:
- Кайрат Айтуганов — председатель партии «Ауыл».
- Шахмардан Байманов — заместитель председателя «Ауыл», руководитель Центрального аппарата партии.
- Захира Бегалиева — директор общественного фонда «Центр развития IT и компетенций».
- Серик Егизбаев — первый заместитель председателя «Ауыл», депутат Мажилиса VIII созыва.
- Мурат Иргибаев — экс-заместитель председателя Комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза.
- Ажар Каджибекова — экс-руководитель управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.
- Владимир Киян — ученый-биотехнолог, заместитель гендиректора Национального центра биотехнологии по науке.
- Алмас Мухаметов — профессор Казахского национального аграрного исследовательского университета.
- Динара Райханова — руководитель ТОО «UT Print», экс-депутат маслихата Косшы.
- Рабига Токсеитова — вице-президент холдинговой компании АО «Aitas-KZ».
Соответствующие документы направлены в Центральную избирательную комиссию для регистрации депутатов в установленном законодательством порядке.
В партии сообщили, что при распределении мандатов соблюдены требования законодательства по представительству женщин, молодежи и людей с инвалидностью. Их совокупная доля в утвержденном составе составляет 60%.
При формировании депутатского корпуса также учитывались профессиональная квалификация и компетенции кандидатов. В список вошли представители аграрного сектора, государственного управления, науки, бизнеса и социальной сферы.
В «Ауыл» отметили, что новая фракция сосредоточится на реализации предвыборной программы партии. Среди основных направлений — развитие регионов, обеспечение продовольственной безопасности, инфраструктура, социальная политика, образование и наука, поддержка семьи и молодежи, а также вопросы экологии.
Кандидаты, не вошедшие в итоговый список, будут включены в партийный кадровый резерв. Их планируют привлекать к экспертной, общественной и организационной работе.
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