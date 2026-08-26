Партия «Ауыл» опубликовала список депутатов в Курултай

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила список из 10 кандидатов, которые получат депутатские мандаты в Курултае Республики Казахстан по итогам выборов, состоявшихся 23 августа, передает корреспондент Kazinform.

Решение было принято 26 августа на заседании бюро политического совета партии.

В Курултай от партии «Ауыл» войдут 10 депутатов:

Кайрат Айтуганов — председатель партии «Ауыл».

Шахмардан Байманов — заместитель председателя «Ауыл», руководитель Центрального аппарата партии.

Захира Бегалиева — директор общественного фонда «Центр развития IT и компетенций».

Серик Егизбаев — первый заместитель председателя «Ауыл», депутат Мажилиса VIII созыва.

Мурат Иргибаев — экс-заместитель председателя Комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза.

Ажар Каджибекова — экс-руководитель управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области.

Владимир Киян — ученый-биотехнолог, заместитель гендиректора Национального центра биотехнологии по науке.

Алмас Мухаметов — профессор Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Динара Райханова — руководитель ТОО «UT Print», экс-депутат маслихата Косшы.

Рабига Токсеитова — вице-президент холдинговой компании АО «Aitas-KZ».

Соответствующие документы направлены в Центральную избирательную комиссию для регистрации депутатов в установленном законодательством порядке.

В партии сообщили, что при распределении мандатов соблюдены требования законодательства по представительству женщин, молодежи и людей с инвалидностью. Их совокупная доля в утвержденном составе составляет 60%.

При формировании депутатского корпуса также учитывались профессиональная квалификация и компетенции кандидатов. В список вошли представители аграрного сектора, государственного управления, науки, бизнеса и социальной сферы.

В «Ауыл» отметили, что новая фракция сосредоточится на реализации предвыборной программы партии. Среди основных направлений — развитие регионов, обеспечение продовольственной безопасности, инфраструктура, социальная политика, образование и наука, поддержка семьи и молодежи, а также вопросы экологии.

Кандидаты, не вошедшие в итоговый список, будут включены в партийный кадровый резерв. Их планируют привлекать к экспертной, общественной и организационной работе.

Каковы ожидания казахстанцев от депутатского состава Курултая — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.