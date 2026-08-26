Курултай: каковы прогнозы на будущий политический сезон

28 августа в Казахстане состоится первая сессия Курултая Республики Казахстан первого созыва. Это событие открывает новый политический сезон, который должен показать уровень диалога между властью и обществом, обеспечить реальную конкурентность идей и высокое качество законотворческой работы. Каковы ожидания казахстанцев от депутатского состава Курултая — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Экзамен для системы

Курултай начинает работу в условиях обновленной Конституции, которая изменила политическую архитектуру страны. Прошедшая электоральная кампания показала, что реформы — это не только институциональные изменения, но и новая логика политической конкуренции.

Изменилось не только название высшего представительного органа, но и общественное восприятие выборов: теперь ответственность за качество политики в большей степени ложится на партии как институты, а не на отдельных депутатов.

Надо отметить, что за ходом выборов в Курултай следили не только казахстанские, но и зарубежные эксперты. Наша страна — пожалуй, редкий пример управляемой политической модернизации, где реформы инициируются сверху, но сопровождаются ростом вовлеченности общества и формированием новой культуры диалога.

Как отметил президент Центра политических технологий (Баку), политолог и автор аналитического видеоканала Вали Алибайов, за последние несколько лет Казахстан прошел через, пожалуй, наиболее масштабную политическую трансформацию со времени обретения независимости — процесс, который можно рассматривать как последовательное формирование новой модели казахстанской государственности.

Фото: из личного архива

— Изменилась сама логика политической системы Казахстана — страна стала отходить от модели, которую принято характеризовать как «суперпрезидентскую». И это был нонсенс для стран бывшего союза — Президент сам стал инициатором ограничения своих полномочий. Но в прошлом году, наблюдая за действиями казахстанских властей стало очевидно, что на этом трансформация не закончилась. Казахстан приступил к гораздо более глубокой перестройке государственных институтов, — отмечает эксперт.

С этой точки зрения, выборы в новый Курултай, по мнению политолога, имеют особое значение. Они должны показать, как новая Конституция будет работать на практике и насколько изменится реальный баланс между Президентом, Парламентом и Правительством.

Дебаты, цифровизация, конкуренция идей

Выборы в Курултай еще задолго до старта кампании называли историческими — и по итогам вчерашнего дня можно утверждать, что они действительно войдут в историю. Голосование продемонстрировало самую высокую явку на парламентских выборах за последние несколько созывов, самую уверенную победу одной из партий и одновременно преемственность взглядов избирателей в отношении тех, кто вместе с ней войдет в новый состав Курултая. Это значит, что в Казахстане сложился расклад политический сил, способных ответить на запросы общества, да и сами эти запросы стали более структурными.

— Однозначным нововведением нынешней кампании стали дебаты. Да, они проводились и раньше — между партиями, в телевизионном формате, во время президентских выборов. Но именно эта электоральная гонка отметилась их количеством и регулярностью. Это совершенно иной уровень коммуникации, — считает казахстанский политолог Таир Нигманов.

Фото из архива Таира Нигманова

Дебатов действительно было много, и это правильный путь. Ведь не только казахстанская, но и общемировая практика показывает: среднестатистический избиратель никогда полностью не читает предвыборные программы, которые могут занимать десятки, а то и сотни страниц.

— В повседневной рутине человек не станет тратить время на подробное изучение таких документов. Задача предвыборных штабов — выделить ключевые тезисы из этих многотомных текстов и донести их до избирателя через разные каналы коммуникации. Дебаты в этом смысле — наиболее важный инструмент. Они позволяют превратить тезисы из абстрактных аргументов в предмет обсуждения: оппоненты реагируют, критикуют, выдвигают контраргументы. Именно в процессе такого «стачивания» позиций избирателю проще понять, какая партия ближе всего отвечает его интересам, — говорит эксперт.

Симпатии избирателя сложились достаточно однозначно. Лидером кампании стала партия «Әділет» (71,17 процента). Такой результат отражает высокий уровень поддержки курса «Справедливого Казахстана» и доверие к новой политической силе, позиционирующей себя как опора президентской стратегию.

Второе место стабильно занимает партия «Ауыл» — 6,26%. Ее электоральная ниша остается устойчивой: интересы сельских жителей, аграрная политика и продовольственная безопасность. Несмотря на значительный разрыв с лидером, «Ауыл» сохраняет свою роль выразителя региональных и аграрных интересов.

Фото: Kazinform

Третью позицию делят сразу несколько сил с близкими результатами: Respublica (5,56%), «Ак жол» (5,21%) и ОСДП (5,11%). Все они балансируют на уровне проходного барьера. Это говорит о том, что в обществе есть запрос на разные направления — предпринимательскую инициативу (Respublica), либерально‑национальную повестку («Ак жол») и демократическую оппозиционность (ОСДП). Фактически складывается тройка партий, каждая из которых отражает отдельный сегмент общественных симпатий: бизнес‑ориентированный, либерально‑государственнический и демократически‑оппозиционный. В новом Курултае именно эти линии будут определять спектр политической дискуссии.

Народная партия Казахстана и партия «Байтақ» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Это означает, что их электоральная база оказалась недостаточно широкой: левые идеи перераспределения благ и экологическая повестка пока не находят массовой поддержки.

— Новая пропорциональная система представительства способствует трансформации межпартийной конкуренции в сторону программно-политического и институционального взаимодействия. Это ослабляет влияние отдельных политических фракций, делая партийный ландшафт более многообразным и сбалансированным, — прокомментировал заместитель секретаря академического совета Китайской академии современных международных отношений Дин Сяосин.

Фото: Kazinform

По его мнению, новый созыв парламента обеспечит законодательную поддержку инициативам Главы государства по построению «Справедливого Казахстана», диверсификации экономики, а также цифровой и «зеленой» трансформации, что послужит надежной гарантией внутриполитической стабильности и последовательного развития страны.

Узбекский политолог Равшан Назаров отмечает, что политическая дискуссия на этом этапе стала более содержательной и одновременно более прагматичной. Обсуждаются уже не только общие политические лозунги, но и конкретные вопросы развития регионов, социальной политики, экономики, государственного управления.

— Экспертные площадки акцентируют необходимость более активного включения региональной проблематики в работу будущего Курултая. На наш взгляд, происходит постепенный переход от вертикальной коммуникации к более диалоговой модели. Власть старается не просто информировать граждан о выборах, но и вовлекать экспертное сообщество, общественные организации, СМИ, региональные институты в обсуждение новой политической системы, — отметил он.

Интерес к выборам

Не менее показательно не только распределение симпатий избирателей, но и общий их интерес к электоральной кампании. Явка на выборах в Курултай (74,19%) оказалась выше, чем на парламентских в 2023‑м, когда бюллетени получили лишь 54,1% граждан.

Одной из причин, наверное, можно назвать саму атмосферу кампании: она была заметно более современной и динамичной. Партии активно использовали цифровые коммуникации, проводили теледебаты и прямые дискуссии на YouTube, организовывали экспертные площадки и региональные форумы.

Акцент сместился с личностей на конкуренцию идей, а граждане увидели, что обсуждаются конкретные вопросы — уровень жизни, цены, занятость, образование, медицина, развитие регионов. Такая предметность и открытость диалога сформировали новую политическую культуру, где участие в выборах воспринимается как реальный инструмент влияния.

Фото: Kazinform

Не менее важным фактором стал сам день голосования: активность избирателей была заметна с утра. Многие приходили на участки семьями, а часть избирателей — в костюмах популярных героев, превращая голосование в событие с элементами общественного праздника. В социальных сетях стало модным демонстрировать факт участия — публиковать фото с участка, показывать, что голосование становится частью повседневной культуры.

Как отметил, начальник отдела Белорусского института стратегических исследований Антон Дударёнок, в целом месяц предвыборной агитации продемонстрировал повышение качества политической коммуникации власти и общества в Казахстане. Особо он заметил в предвыборной повестке тематику цифровизации, что, по его мнению, видно как по программам партий, так и по задействованным новым механизмам работы с избирателями.

— Например, партией «Әділет», позиционирующей себя как цифровая, организован сбор и анализ предложений казахстанцев через онлайн-платформы. Народная партия Казахстана отмечает важность цифровизации культурного наследия. Партия «Ак Жол» говорит о поддержке цифровой экономики и современных технологий. В рамках инициированной Президентом Казахстана концепции e-Parliament экспертами обсуждаются перспективы цифровизации законодательного процесса. Значительный интерес вызывают поднимаемые участниками электоральной гонки вопросы цифровизации бизнеса, использования технологий искусственного интеллекта в предвыборной агитации, формирования в Казахстане экономики знаний, — подчеркнул эксперт.

Фото: expert.belta.by

В Беларуси политическую ситуацию оценивают так: данные проведенных в Казахстане социологических исследований показывают общественный запрос на консолидирующую повестку и преемственность курса власти, а также высокий уровень доверия к государственным институтам.

— Таким образом. проведение общенациональной парламентской избирательной кампании, организованной в Казахстане впервые с принятия в марте новой Конституции, свидетельствует об успешном процессе переформатирования политической архитектуры страны. Изменение структуры высшего представительного органа закладывает основу обновленной модели взаимодействия государства и общества, — считает Антон Дударенок.

Планы на осень

Согласно этой обновленной модели, о которой говорит эксперт из Беларуси, Курултай не сводится к «законотворческому цеху». Он получает значимые кадровые и политические полномочия: согласие на назначение премьер‑министра и вице‑президента, участие в формировании Конституционного суда, ЦИК и Высшей аудиторской палаты, принятие решений по вопросам войны и мира.

Однако упразднение Сената лишает систему регионального представительства. Теперь важно, насколько регионы будут представлены в новом составе и насколько депутаты из Астаны и Алматы смогут учитывать индивидуальные потребности областей. Успех однопалатной модели будет зависеть от качества парламентских процедур: работы комитетов, независимой экспертизы, открытых слушаний и консультаций с маслихатами.

Эксперты подчеркивают: оптимальная формула для Казахстана — не «быстрый парламент», а парламент, способный принимать решения без лишней бюрократии, но при этом сохраняющий связь с обществом и регионами.

Фото: Kazinform / ИИ

По результатам распределения мандатов партия «Әділет» получает 110 мест в Курултае — это абсолютное большинство, позволяющее формировать повестку и контролировать ключевые решения в новом Курултае. На втором месте остается «Ауыл» с 10 мандатами: ее электоральная ниша хоть и ограничена, но дает партии устойчивое представительство.

Третью позицию занимает Respublica с 9 мандатами, что подтверждает наличие запроса на предпринимательскую и модернизационную повестку. Далее следуют ОСДП (8 мандатов) и «Ак жол» (8 мандатов) — обе партии едва преодолели барьер, но их присутствие в парламенте означает, что демократическая оппозиция и либерально‑национальная линия все же сохраняют свою аудиторию.

По мнению директора Центра аналитики и стратегических коммуникаций» Москвы Александра Дроговоза, успех однопалатной модели будет зависеть от того, сможет ли Курултай создать механизмы внутреннего «второго чтения» в содержательном, а не формальном смысле. Нужны сильные комитеты, обязательная независимая правовая и антикоррупционная экспертиза, открытые парламентские слушания, консультации с маслихатами и публичная оценка последствий крупных законов.

— Если этого не будет, может возникнуть соблазн принимать решения быстро, но с недостаточной проработкой. А затем государству придется исправлять ошибки уже через новые поправки, что снижает доверие граждан и инвесторов к стабильности законодательства. Поэтому первые годы работы Курултая будут гораздо показательнее самого факта перехода к однопалатности. Именно тогда станет понятно, удалось ли превратить упрощение институциональной конструкции в повышение качества государственного управления, — считает он.

Фото: из личного архива

После выборов осень, вероятнее всего, станет периодом не громких политических жестов, а настройки новой системы. Будет сформирован состав Курултая, определены руководящие органы, комитеты и рабочие процедуры.

— Одновременно новый парламент должен будет выстроить отношения с исполнительной властью. Поскольку Курултай обладает полномочиями давать согласие на назначение премьер-министра, процесс формирования и утверждения новой правительственной конфигурации будет иметь особое политическое значение. Можно ожидать, что в центре повестки окажутся вопросы, которые непосредственно касаются повседневной жизни граждан: рост доходов, занятость, цены, состояние коммунальной и транспортной инфраструктуры, доступность жилья, качество образования и здравоохранения, — говорит Александр Дроговоз.

Второе направление — донастройка законодательства под новую Конституцию. Формально реформа уже вступила в силу, но переход от конституционных норм к ежедневной управленческой практике всегда занимает время. Понадобится уточнять процедуры взаимодействия парламента с правительством, механизмы парламентского контроля, формат кадровых согласований и порядок реализации новых полномочий Курултая.

Третье направление, по мнению эксперта, экономическая и внешнеэкономическая политика. В условиях нестабильной мировой экономики Казахстан будет заинтересован в сохранении многовекторности и защите базовых связей, от которых зависит его реальный сектор.

Фото: Kazinform

Равшан Назаров тоже прогнозирует три основных направления, на которых сконцентрируется осенняя повестка — это продолжение конституционных реформ, усиление внимания к социально-экономической повестке и сохранение политической стабильности.

— Курултай скорее будет стремиться совместить политические изменения с преемственностью государственного курса. Для страны, находящейся одновременно в сложной региональной и глобальной геополитической среде, это принципиально важно. Таким образом, наиболее вероятный сценарий — «реформы без политической ломки»: постепенное совершенствование институтов при сохранении общей управляемости системы, — считает эксперт.

По мнению политолога, профессора Университета Эрзинджан Бинали Йылдырым, обозревателя «Йени Шафак» Айнур Ногаевой, значение Курултая выходит далеко за пределы внутренней политики. Если он действительно станет работающим институтом представительства, это усилит политическую устойчивость Казахстана и одновременно его субъектность во внешней политике.

Фото: Parlam.kz

— Для Центральной Азии это будет примером того, как крупнейшее государство региона сочетает политическую модернизацию со стабильностью. Для постсоветского пространства послужит примером эволюционной трансформации государственной системы. Для тюркского мира новый институт — пример соединения современной государственности с историко-культурной идентичностью, — отметила она.

Переход к однопалатному Курултаю уже состоялся и стал одним из ключевых изменений в политической системе страны. Осенью основное внимание будет сосредоточено на настройке парламентских процедур и формировании рабочих органов, что станет проверкой эффективности однопалатной модели и ее способности обеспечивать реальные социальные результаты.

Как проходили выборы депутатов Курултая можно читать здесь.