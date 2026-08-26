ОСДП назвала восемь депутатов нового состава Курултая

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) представила список из восьми своих представителей, которые будут работать в новом составе Курултая, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе партии, по итогам заседания Президиума ОСДП список кандидатов, которые будут представлять партию в Курултае Республики Казахстан, был единогласно поддержан.

В состав Курултая от ОСДП войдут восемь кандидатов:

1. Асхат Рахимжанов — председатель ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, Вице-президент международного Социалистического интернационала;

2. Максут Насибулов — руководитель Центрального аппарата ОСДП;

3. Нурайнаш Камалова — председатель Атырауского областного филиала ОСДП;

4. Лариса Ли — руководитель проекта «PANA»;

5. Аслан Кульмагамбетов — аналитик Столичного филиала ОСДП по вопросам экологической политики;

6. Арман Акылбай — директор департамента по работе с персоналом Министерства юстиции РК;

7. Наурыз Сайлаубай — руководитель молодежного крыла ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва;

8. Ажар Сагандыкова — депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, руководитель Женского крыла ОСДП.

— ОСДП выражает благодарность своим избирателям за оказанное доверие. Партия подтверждает готовность продолжать отстаивать интересы граждан Казахстана на площадке Курултая, последовательно работая над реализацией социально-демократической повестки, — отметили в партии.

Ранее Общенациональная социал-демократическая партия на выборы в Курултай выдвигала 33 кандидата.

Сегодня Президент подписал Указ «О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва».

По итогам выборов депутатов, прошедших в Казахстане 23 августа, в Курултай прошли пять политических партий. Народная партия Казахстана и «Байтақ» не прошли в Курултай.

Мандаты между партиями распределились следующим образом:

Партия «Әділет» — 110 мандатов;

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 8;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10;

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 8;

Партия Respublica — 9.

Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.