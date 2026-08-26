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    ОСДП назвала восемь депутатов нового состава Курултая

    Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) представила список из восьми своих представителей, которые будут работать в новом составе Курултая, передает корреспондент Kazinform.

    ОСДП назвала восемь депутатов нового состава Курултая
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе партии, по итогам заседания Президиума ОСДП список кандидатов, которые будут представлять партию в Курултае Республики Казахстан, был единогласно поддержан.

    В состав Курултая от ОСДП войдут восемь кандидатов:

    1. Асхат Рахимжанов — председатель ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, Вице-президент международного Социалистического интернационала;
    2. Максут Насибулов — руководитель Центрального аппарата ОСДП;
    3. Нурайнаш Камалова — председатель Атырауского областного филиала ОСДП;
    4. Лариса Ли — руководитель проекта «PANA»;
    5. Аслан Кульмагамбетов — аналитик Столичного филиала ОСДП по вопросам экологической политики;
    6. Арман Акылбай — директор департамента по работе с персоналом Министерства юстиции РК; 
    7. Наурыз Сайлаубай — руководитель молодежного крыла ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва;
    8. Ажар Сагандыкова — депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, руководитель Женского крыла ОСДП.

    — ОСДП выражает благодарность своим избирателям за оказанное доверие. Партия подтверждает готовность продолжать отстаивать интересы граждан Казахстана на площадке Курултая, последовательно работая над реализацией социально-демократической повестки, — отметили в партии.

    Ранее Общенациональная социал-демократическая партия на выборы в Курултай выдвигала 33 кандидата.

    Сегодня Президент подписал Указ «О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва».

    По итогам выборов депутатов, прошедших в Казахстане 23 августа, в Курултай прошли пять политических партий. Народная партия Казахстана и «Байтақ» не прошли в Курултай.

    Мандаты между партиями распределились следующим образом:

    • Партия «Әділет» — 110 мандатов;
    • Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 8;
    • Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10;
    • Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 8;
    • Партия Respublica — 9.

    Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.

    Курултай Казахстан Политические партии ОСДП
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор