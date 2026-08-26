ОСДП назвала восемь депутатов нового состава Курултая
Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) представила список из восьми своих представителей, которые будут работать в новом составе Курултая, передает корреспондент Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе партии, по итогам заседания Президиума ОСДП список кандидатов, которые будут представлять партию в Курултае Республики Казахстан, был единогласно поддержан.
В состав Курултая от ОСДП войдут восемь кандидатов:
1. Асхат Рахимжанов — председатель ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, Вице-президент международного Социалистического интернационала;
2. Максут Насибулов — руководитель Центрального аппарата ОСДП;
3. Нурайнаш Камалова — председатель Атырауского областного филиала ОСДП;
4. Лариса Ли — руководитель проекта «PANA»;
5. Аслан Кульмагамбетов — аналитик Столичного филиала ОСДП по вопросам экологической политики;
6. Арман Акылбай — директор департамента по работе с персоналом Министерства юстиции РК;
7. Наурыз Сайлаубай — руководитель молодежного крыла ОСДП, депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва;
8. Ажар Сагандыкова — депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, руководитель Женского крыла ОСДП.
— ОСДП выражает благодарность своим избирателям за оказанное доверие. Партия подтверждает готовность продолжать отстаивать интересы граждан Казахстана на площадке Курултая, последовательно работая над реализацией социально-демократической повестки, — отметили в партии.
Ранее Общенациональная социал-демократическая партия на выборы в Курултай выдвигала 33 кандидата.
Сегодня Президент подписал Указ «О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва».
По итогам выборов депутатов, прошедших в Казахстане 23 августа, в Курултай прошли пять политических партий. Народная партия Казахстана и «Байтақ» не прошли в Курултай.
Мандаты между партиями распределились следующим образом:
- Партия «Әділет» — 110 мандатов;
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 8;
- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10;
- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 8;
- Партия Respublica — 9.
Ранее сообщалось, когда состоится первая сессия Курултая Казахстана.