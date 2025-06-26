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    14:01, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Озеро Сайран ограждают после гибели двух человек

    В Алматы вокруг озера Сайран установили металлические ограждения — накануне здесь спасатели извлекли из воды тела двух человек: 17-летнего подростка и 48-летнего мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Озеро Сайран ограждают после гибели двух человек
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Фотокорреспондент нашего агентства побывал на озере, чтобы узнать, какая сейчас там обстановка. По периметру водоема устанавливают металлические ограждения с предупреждающими табличками «Купаться запрещено». На месте дежурят сотрудники полиции, доступ к воде временно ограничен. Для обеспечения безопасности завезены спасательные лодки. Продолжаются и благоустроительные работы. Горожане по-прежнему приходят на набережную и гуляют вдоль озера.

    Озеро Сайран ограждают после гибели двух человек
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Ранее в акимате отметили, что официальное открытие зоны отдыха на Сайране еще не состоялось — на территории продолжаются работы по благоустройству.

    Озеро Сайран
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Отметим, что озеро уже стало популярным местом отдыха: по данным городских властей, ежедневно сюда приходят до 4 тысяч человек. При этом некоторые посетители оставляют после себя мусор

    Озеро Сайран ограждают после гибели двух человек
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Недавно аким Алматы Дархан Сатыбалды сделал замечание управлениям экологии, развития общественных пространств и полиции за отсутствие контроля и мер к нарушителям. Подрядной организации, ответственной за благоустройство, вынесено последнее предупреждение о необходимости устранения всех выявленных недостатков. 

    Озеро Сайран
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Полиция уже начала привлекать нарушителей к административной ответственности. По данным ДЧС Алматы, с начала июня 13 человек оштрафованы за купание в запрещенных местах, из них 9 — именно на озере Сайран (по статье 412 КоАП РК). Еще четыре человека наказаны за распитие спиртных напитков в общественном месте (по статье 440). Общая сумма штрафов превысила 700 тысяч тенге.

    Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в несанкционированных местах.

    Озеро Сайран
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Накануне на озере Сайран произошла трагедия — водолазы Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС извлекли из воды тела двух человек. Сначала было найдено тело 17-летнего подростка, а позднее — мужчины 1977 года рождения, который, по данным очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения и утонул, купаясь в запрещенном для этого месте. 

    Теги:
    Озеро Сайран Полиция Общество Безопасность Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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