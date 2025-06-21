Алматинцы засоряют обновленный Сайран: что происходит на озере

В социальных сетях жители и гости мегаполиса активно делятся фотографиями и видео обновленного Сайрана, благоустройство которого началось еще в 2023 году — впервые за последние 50 лет здесь провели механическую очистку дна. Открыть обновленную территорию планировалось к концу мая, однако работы все еще продолжаются.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Официального открытия озера пока не было, но горожане активно посещают эту зону отдыха. В некоторых местах уже можно увидеть разбросанный мусор — как в самом водоеме, так и на прилегающей территории.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

В управлении развития общественных пространств города ответили, как планируют решать проблему с мусором. Там пояснили, что объект пока не введен в эксплуатацию, а часть элементов благоустройства, в том числе установка урн и малых архитектурных форм, еще находится в процессе реализации.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— После завершения всех этапов реконструкции территория будет полностью оборудована необходимой инфраструктурой, включая освещение, зоны отдыха и системы видеонаблюдения, — отметили в управлении.

Фото: Александр Павский/Kazinform

На данный момент на территории Сайрана ежедневно работают 40 сотрудников, которые обеспечивают уборку и вывоз мусора. В среднем отсюда вывозят порядка 5 тонн твердых бытовых отходов в сутки. Для поддержания порядка уже установлено 124 урны.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По данным управления, озеро ежедневно посещают около 3–4 тысяч человек. Для обеспечения порядка и безопасности сотрудники полиции, ДЧС и службы спасения проводят ежедневные разъяснительные беседы с посетителями. По периметру размещены ограждающие и запрещающие знаки, информирующие о запрете купания.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Несмотря на принимаемые меры, продолжают фиксироваться факты несоблюдения общественного порядка: граждане нарушают правила поведения на территории озера, повреждают элементы озеленения и малые архитектурные формы, а также оставляют мусор. Подобные действия существенно осложняют проведение строительно-благоустроительных работ и замедляют реализацию запланированных мероприятий, — заметили в ведомстве.

В акимате также сообщили, что 21 июня на территории водохранилища состоится субботник по очистке водоема и прилегающей территории. А за день до этого наш фотокорреспондент прогулялся по обновленной зоне и зафиксировал разбросанный отдыхающими мусор.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Кроме того, управление развития общественных пространств призвало жителей и гостей города проявлять культуру поведения в общественных местах, бережно относиться к труду работников коммунальных служб и окружающей городской среде.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Поддержание чистоты, сохранение элементов благоустройства, озеленения и инфраструктуры — это общая ответственность, требующая сознательного участия каждого. Ответственное отношение к экологии и общественным пространствам — это вклад каждого гражданина в формирование комфортной, безопасной и привлекательной городской среды. Только совместными усилиями возможно сохранить и приумножить результаты проводимых работ по благоустройству и улучшению качества жизни в городе Алматы, — подчеркнули в управлении.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом благоустройства территории озера Сайран. Всего проектом предусмотрено создание 2,5 км променада, пляжной зоны, детских и спортивных площадок, вело- и скейтпарков. Также появятся санитарные зоны, пункты полиции и спасателей.

О том, какие работы были выполнены в ходе реконструкции набережной озера Сайран, можно почитать здесь.

Ранее экс-аким Алматы Ерболат Досаев заявлял, что завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию набережной планируется в мае этого года. Однако работы по благоустройству все еще затягиваются.