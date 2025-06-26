Тело подростка извлекли из озера Сайран в Алматы
Водолазы Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС обнаружили и извлекли из озера Сайран тело подростка, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ДЧС Алматы, на пульт 109 поступила информация о предположительном утоплении подростка 2007 года рождения на западном берегу озера Сайран, где установлен предупреждающий знак «Купание запрещено».
— На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы Службы спасения города Алматы, РОСО МЧС, сотрудники ДЧС, департамента полиции и бригада скорой медицинской помощи. В ходе поисково-спасательной операции водолазами Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС было обнаружено и извлечено из воды тело подростка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.
В ведомстве напомнили, что купание на озере Сайран строго запрещено. В настоящее время водоем не введен в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству.
Спасатели в очередной раз призвали жителей и гостей Алматы строго соблюдать правила поведения на водоемах, обращать внимание на установленные предупредительные знаки и беречь свою жизнь и здоровье.
Ранее сообщалось о поисках подростка, утонувшего в озере Сайран.