Тело подростка извлекли из озера Сайран в Алматы

По данным ДЧС Алматы, на пульт 109 поступила информация о предположительном утоплении подростка 2007 года рождения на западном берегу озера Сайран, где установлен предупреждающий знак «Купание запрещено».

— На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы Службы спасения города Алматы, РОСО МЧС, сотрудники ДЧС, департамента полиции и бригада скорой медицинской помощи. В ходе поисково-спасательной операции водолазами Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС было обнаружено и извлечено из воды тело подростка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве напомнили, что купание на озере Сайран строго запрещено. В настоящее время водоем не введен в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству.

Спасатели в очередной раз призвали жителей и гостей Алматы строго соблюдать правила поведения на водоемах, обращать внимание на установленные предупредительные знаки и беречь свою жизнь и здоровье.

Ранее сообщалось о поисках подростка, утонувшего в озере Сайран.