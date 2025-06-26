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    18:40, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Подросток утонул в озере Сайран в Алматы: ведутся поиски

    В департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию о происшествии с утонувшим парнем на озере Сайран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подросток утонул в запрещенном для купания месте в Атырауской области
    Фото: pixabay

    Как сообщили в полиции, по факту происшествия на озере Сайран проводится проверка.

    — Установлено, что в воде находились двое несовершеннолетних. Один из них самостоятельно выбрался на берег, судьба второго пока остается неизвестной. На месте работают сотрудники полиции и спасатели. Продолжаются поисковые мероприятия, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Отметим, что в Алматы продолжается благоустройство озера Сайран. Несмотря на то что официального открытия еще не было, водоем уже наполнился, а горожане начали активно гулять по обновленной зоне отдыха. Вместе с тем на территории стало появляться много мусора. 

    Аким города Дархан Сатыбалды сделал замечание управлениям экологии, развития общественных пространств и полиции за отсутствие должного контроля и мер в отношении нарушителей. Подрядной организации вынесено последнее предупреждение с требованием оперативно устранить все выявленные недостатки. 

    Теги:
    Озеро Сайран Полиция Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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