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    16:30, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Благоустройство Сайрана: аким Алматы вынес подрядчику последнее предупреждение

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе аппаратного совещания уделил особое внимание санитарному состоянию озера Сайран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в акимате города, управлениям экологии, развития общественных пространств и полиции сделаны замечания за отсутствие контроля и мер к нарушителям. Подрядчику вынесено последнее предупреждение устранить все выявленные недостатки.

    На совещании были рассмотрены итоги реализации бюджета и социально-экономического развития за январь–май, а также ход выполнения программы «Таза Қазақстан». Акимам районов поручено устранить мусор, ветки и засоры в арыках на проблемных участках города, работа будет на особом контроле.

    Ранее Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом благоустройства территории озера Сайран. Он подчеркнул, что все работы по реконструкции должны выполняться в строгом соответствии с современными стандартами и самыми высокими требованиями. 

    Отметим, что официальное открытие обновленного Сайрана еще не состоялось, однако горожане уже начали посещать территорию и оставлять мусор. Ранее мы показывали, как сейчас выглядит зона отдыха. 

    Теги:
    Озеро Сайран Дархан Сатыбалды Алматы Благоустройство Акимы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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