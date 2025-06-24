Благоустройство Сайрана: аким Алматы вынес подрядчику последнее предупреждение

Как сообщили в акимате города, управлениям экологии, развития общественных пространств и полиции сделаны замечания за отсутствие контроля и мер к нарушителям. Подрядчику вынесено последнее предупреждение устранить все выявленные недостатки.

На совещании были рассмотрены итоги реализации бюджета и социально-экономического развития за январь–май, а также ход выполнения программы «Таза Қазақстан». Акимам районов поручено устранить мусор, ветки и засоры в арыках на проблемных участках города, работа будет на особом контроле.

Ранее Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом благоустройства территории озера Сайран. Он подчеркнул, что все работы по реконструкции должны выполняться в строгом соответствии с современными стандартами и самыми высокими требованиями.

Отметим, что официальное открытие обновленного Сайрана еще не состоялось, однако горожане уже начали посещать территорию и оставлять мусор. Ранее мы показывали, как сейчас выглядит зона отдыха.