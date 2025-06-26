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    21:14, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Еще одно тело извлекли из озера Сайран в Алматы

    В Алматы на озере Сайран вечером извлечено тело еще одного утонувшего — 48-летнего мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Двое мужчин утонули в Кульсары
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщили в ДЧС города, 25 июня в 19:26 водолазы подняли из воды тело мужчины 1977 года рождения. По словам очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и утонул во время купания в запрещенной зоне.

    До этого водолазами Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС было обнаружено и извлечено из воды тело 17-летнего подростка. 

    В ведомстве напомнили, что купание в озере Сайран запрещено. Водоем официально не введен в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству и установлены предупреждающие знаки.

    Кроме того, в ДЧС напомнили, что в прошлом году за нарушение правил безопасности на водоемах, купание в запрещенных местах и распитие алкоголя к административной ответственности были привлечены 40 алматинцев. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч тенге.

    Теги:
    Озеро Сайран Полиция Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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