От вице-министра до судейского корпуса — какие кадровые изменения произошли за неделю в Казахстане

На минувшей неделе в стране было несколько кадровых перестановок, которые затронули как министерства, так и районные ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра национальной экономики. Родился в 1991 году в Жамбылской области, городе Таразе. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева. Трудовую деятельность начал инженером-программистом в ТОО «Элит Құрылыс Строй». 2014–2016 гг. — и. о. главного эксперта, главный эксперт управления Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК. 2016–2018 гг. — главный эксперт, руководитель управления, заместитель департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК. 2018–2019 гг. — заместитель директора департамента цифровизации Министерства информации и коммуникаций РК. 2019–2022 гг. — заместитель директора, директор департамента цифровизации, директор департамента цифровой трансформации, директор департамента цифровых решений, заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. С ноября 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра юстиции РК.

Фото: primeminister.kz

Приказом министра просвещения Жулдыз Сулейменовой директором Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения Республики Казахстан назначен Сейфулла Смайлов. Сейфулла Смайлов окончил Омский государственный педагогический институт по специальности «Учитель географии и организатор внеклассной работы». Имеет ученую степень кандидата географических наук и степень PhD. Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем географии. Впоследствии продолжил профессиональную деятельность в системе высшего образования, где занимал должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента и руководителя структурных подразделений Павлодарского государственного педагогического института и Павлодарского педагогического университета. В 2021–2022 годах являлся ведущим научным сотрудником Института содержания среднего образования Национальной академии образования имени И. Алтынсарина. В 2022–2025 годах возглавлял данный институт, где курировал вопросы совершенствования содержания среднего образования и учебно-методического обеспечения образовательного процесса. С декабря 2025 года занимал должность заместителя директора Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения Республики Казахстан. Является автором более 30 научных работ, 6 учебных пособий, монографии и энциклопедического издания.

Фото: Министерство просвещения РК

Тем временем по согласованию с Главой государства, приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Мырзакеров Бауыржан Кыпшакулы назначен на должность прокурора Туркестанской области. Мырзакеров окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1997) по специальности «Юрист». Начал свой трудовой путь с помощника военного прокурора Капчагайского гарнизона. В разные годы занимал должности военного прокурора гарнизонов Сарыозек, Усть-Каменогорск и Капчагай, заместителя Главного военного прокурора, заместителя прокурора Павлодарской области, заместителя начальника Службы, начальника Службы Генеральной прокуратуры, а также прокурора города Нур-Султана. С мая 2022 года работал в должности прокурора Карагандинской области. За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден орденами «Даңқ» I и II степени. Почетный работник прокуратуры.

Фото: Генпрокуратура

Также новый прокурор назначен в Карагандинской области. Надзорное ведомство возглавил опытный сотрудник прокуратуры Мурат Тлеубердиев, ранее руководивший прокуратурой Туркестанской области. Мурат Ажинурович Тлеубердиев родился 20 ноября 1973 года в Каскеленском районе Алматинской области. Высшее образование получил в Казахском государственном юридическом университете по специальности «Правоведение». Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района Алматы. За годы работы прошел путь от рядового сотрудника до руководителя ряда ключевых подразделений надзорного органа. В разные годы занимал должности начальника отдела и управления прокуратуры Алматы. С апреля 2018 года работал прокурором Ауэзовского и Алмалинского районов города, а также заместителем прокурора Алматы. Позже возглавил департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С мая 2023 года занимал должность прокурора Туркестанской области. Мурат Тлеубердиев награжден орденом «Айбын» II степени.

Фото: Генпрокуратура

В Павлодарской области на должность главы управления цифровизации назначили члена регионального кадрового резерва Ердоса Жусупова. Ердос Жусупов родился в 1989 году. Имеет два высших образования: в 2011 году окончил Инновационный Евразийский университет по специальности «Журналистика», в 2023 году Торайгыров университет по специальности «Computer Science». Является членом регионального кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2011 году корреспондентом ТОО «Шаһар Press». С 2014 по 2023 годы работал на различных должностях в сфере информационных технологий. С 2024 года до настоящего назначения занимал должность территориального менеджера филиала по городу Астане и Павлодарской области ТОО «PetroRetail».

Фото: Валерий Бугаев / Kazinform

Назначен также новый руководитель департамента юстиции Павлодарской области. Его возглавил Даниел Татаев, ранее работавший главой управления контроля документов департамента контроля и документационного обеспечения МЮ РК. Даниел Татаев родился в 1976 году в Аркалыке Костанайской области. Окончил в 1999 году государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности правоведение. Трудовую деятельность начал с 1994 году рабочим шубно-мехового цеха Аркалыкского мясокомбмната. В 2000 году был юристконсультом ТОО «Аокн» (г.Астана). В 2001 году охранник РГП «Хозяйственное управление Министерства юстиции РК». С 2002 года стал ведущим специалистом департамента внутренней администрации МЮ РК. С 2003 года — ведущий специалист департамента правовой пропаганды Министерства юстиции РК. С 2004 года — ведущий специалист департамента внутренней администрации МЮ РК. С февраля 2007 года — заместитель начальника, главный эксперт Управления организации работы по регистрации населения комитета регистрационной службы МЮ РК. С сентября 2014 года — руководитель управления документационного обеспечения департамента внутренней администрации МЮ РК. С сентября 2015 года — заместитель директора департамента внутренней администрации МЮ РК. С февраля 2016 года — заместитель директора департамента мониторинга государственных услуг и внутреннего администрирования МЮ РК. С июня 2017 года — руководитель управления кадровой работы департамента кадровой службы МЮ РК. С марта 2021 года — заместитель директора департамента внутренней администрации МЮ РК. С июля 2022 года — заместитель директора департамента учетов документов и контроля МЮ РК. С ноября 2022 года — руководитель управления по работе с обращениями граждан департамента учетов документов и контроля МЮ РК. С апреля 2023 года занимал должность руководителя управления контроля документов департамента учетов документов и контроля Министерства юстиции РК. С августа 2023 года — руководитель управления контроля документов департамента контроля и документационного обеспечения МЮ РК.

Фото: gov.kz

В Кызылординской области назначен новый руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля. Им стала Жаксылык Жанерке Алмасовна, назначенная приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения. Жанерке Жаксылык родилась в 1992 году в городе Кызылорде. Она получила образование по специальностям «Медицина» и «Общая медицина» в Западно-Казахстанском государственном университете имени Марата Оспанова. Трудовой путь начала в 2017 году в качестве врача в городской поликлинике № 3 города Кызылорды. В последующие годы работала в этой же поликлинике заведующей отделением, участковым врачом, заместителем главного врача. С 2023 года и по настоящее время исполняла обязанности заместителя руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Кызылординской области.

Фото: gov.kz

Также решением конкурсной комиссии и распоряжением акима города Семей Турсын Еркебулан Сериккалиевич назначен на должность руководителя аппарата акима города Семей. Еркебулан Сериккалиевич родился в 1993 году в городе Конаев Алматинской области. Имеет высшее образование. В 2013 году окончил педагогический колледж имени М. Ауэзова по специальности «Иностранный язык», в 2016 году — Университет имени Шакарима города Семей по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка». Также окончил магистратуру по специальности «Менеджмент» в Университете имени Шакарима города Семей и в 2022–2025 годах обучался в докторантуре Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве заместителя председателя молодежного общественного объединения Восточно-Казахстанской области «Сана». В разные годы работал преподавателем Университета имени Шакарима города Семей и ТОО «Высший колледж „Кайнар“, занимал должности председателя молодежного общественного объединения Восточно-Казахстанской области „Поддержка молодежи Казахстана“, директора ТОО „Sarzhal Agro“, директора Центра трудовой мобильности области Абай. С апреля 2026 года по настоящее время занимал должность главного инспектора акима города в отделе организационно-инспекторской работы государственного учреждения „Аппарат акима города Семей области Абай“.

Фото: акимат города Семей

Кроме того, на минувшей неделе Президент Казахстана подписал указ о масштабных кадровых изменениях в судебной системе страны. Документ предусматривает назначения, перемещения и освобождение от должностей председателей судов, судей различных инстанций и руководителей судебных органов по всей республике. В рамках указа проведена масштабная ротация кадров. Назначены новые председатели, судьи и руководители судов в городах республиканского значения, областях и районах, включая специализированные, административные, экономические и следственные суды. Какие именно изменения произошли в судебной системе каждой области страны, можно прочесть по ссылке.