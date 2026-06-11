Нового руководителя аппарата акима назначили в Семее

Еркебулан Сериккалиевич родился в 1993 году в городе Конаев Алматинской области. Имеет высшее образование. В 2013 году окончил педагогический колледж имени М. Ауэзова по специальности «Иностранный язык», в 2016 году — Университет имени Шакарима города Семей по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка». Также окончил магистратуру по специальности «Менеджмент» в Университете имени Шакарима города Семей и в 2022–2025 годах обучался в докторантуре Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве заместителя председателя молодежного общественного объединения Восточно-Казахстанской области «Сана». В разные годы работал преподавателем Университета имени Шакарима города Семей и ТОО «Высший колледж „Кайнар“, занимал должности председателя молодежного общественного объединения Восточно-Казахстанской области „Поддержка молодежи Казахстана“, директора ТОО „Sarzhal Agro“, директора Центра трудовой мобильности области Абай.

С апреля 2026 года по настоящее время занимал должность главного инспектора акима города в отделе организационно-инспекторской работы государственного учреждения «Аппарат акима города Семей области Абай».

Напомним, в Павлодарской области назначили нового руководителя управления цифровизации.