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    Бауыржан Мырзакеров стал прокурором Туркестанской области

    По согласованию с Главой государства, приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Мырзакеров Бауыржан Кыпшакулы назначен на должность прокурора Туркестанской области, передает Kazinform.

    Бауыржан Мырзакеров стал прокурором Туркестанской области
    Фото: Генпрокуратура

    Мырзакеров начал свой трудовой путь спомощника военного прокурора Капчагайского гарнизона.

    В разные годы занимал должности военного прокурора гарнизонов Сарыозек, Усть-Каменогорск и Капчагай, заместителя Главного военного прокурора, заместителя прокурора Павлодарской области, заместителя начальника Службы, начальника Службы Генеральной прокуратуры, а также прокурора города Нур-Султан.

    С мая 2022 года работал в должности прокурора Карагандинской области.

    За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден орденами «Даңқ» I и II степени. Почетный работник прокуратуры.

    Ранее сообщалось о том, что Жандос Абдибаев назначен прокурором Жамбылской области.

    Кадровые назначения Генпрокуратура Туркестанская область Регионы Казахстана Назначения Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор