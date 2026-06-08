Бауыржан Мырзакеров стал прокурором Туркестанской области

По согласованию с Главой государства, приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Мырзакеров Бауыржан Кыпшакулы назначен на должность прокурора Туркестанской области, передает Kazinform.

Мырзакеров начал свой трудовой путь спомощника военного прокурора Капчагайского гарнизона.

В разные годы занимал должности военного прокурора гарнизонов Сарыозек, Усть-Каменогорск и Капчагай, заместителя Главного военного прокурора, заместителя прокурора Павлодарской области, заместителя начальника Службы, начальника Службы Генеральной прокуратуры, а также прокурора города Нур-Султан.

С мая 2022 года работал в должности прокурора Карагандинской области.

За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден орденами «Даңқ» I и II степени. Почетный работник прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что Жандос Абдибаев назначен прокурором Жамбылской области.