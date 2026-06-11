Сейфулла Смайлов возглавил Республиканский центр экспертизы содержания образования

Сейфулла Смайлов окончил Омский государственный педагогический институт по специальности «Учитель географии и организатор внеклассной работы». Имеет ученую степень кандидата географических наук и степень PhD.

Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем географии. Впоследствии продолжил профессиональную деятельность в системе высшего образования, где занимал должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента и руководителя структурных подразделений Павлодарского государственного педагогического института и Павлодарского педагогического университета.

В 2021–2022 годах являлся ведущим научным сотрудником Института содержания среднего образования Национальной академии образования имени И. Алтынсарина. В 2022–2025 годах возглавлял данный институт, где курировал вопросы совершенствования содержания среднего образования и учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

С декабря 2025 года занимал должность заместителя директора Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

Является автором более 30 научных работ, 6 учебных пособий, монографии и энциклопедического издания. Имеет публикации в международной базе данных Web of Science.