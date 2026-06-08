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    Новый прокурор назначен в Карагандинской области

    Надзорное ведомство Карагандинской области возглавил опытный сотрудник прокуратуры Мурат Тлеубердиев, ранее руководивший прокуратурой Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый прокурор назначен в Карагандинской области
    Фото: Генпрокуратура

    Мурат Ажинурович Тлеубердиев родился 20 ноября 1973 года в Каскеленском районе Алматинской области. Высшее образование получил в Казахском государственном юридическом университете по специальности «Правоведение».

    Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района Алматы. За годы работы прошел путь от рядового сотрудника до руководителя ряда ключевых подразделений надзорного органа.

    В разные годы занимал должности начальника отдела и управления прокуратуры Алматы. С апреля 2018 года работал прокурором Ауэзовского и Алмалинского районов города, а также заместителем прокурора Алматы.

    Позже возглавил департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С мая 2023 года занимал должность прокурора Туркестанской области.

    Мурат Тлеубердиев награжден орденом «Айбын» II степени.

    Ранее сообщалось, что Бауыржан Мырзакеров назначен на должность прокурора Туркестанской области.

    Кадровые назначения Генпрокуратура Регионы Казахстана Назначения Карагандинская область Прокуратура
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор