Президент произвел масштабные кадровые перестановки в судебной системе Казахстана

Президент Казахстана подписал указ о масштабных кадровых изменениях в судебной системе страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает назначения, перемещения и освобождение от должностей председателей судов, судей различных инстанций и руководителей судебных органов по всей республике.

В рамках указа проведена масштабная ротация кадров. Назначены новые председатели, судьи и руководители судов в городах республиканского значения, областях и районах, включая специализированные, административные, экономические и следственные суды.

Астана

Председателями назначены:

Ахметкалиев Бауыржан Нурсапанович (специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям)

Смагулов Кайрат Кемалович (специализированный межрайонный административный суд)

Копбосынов Тимур Нурланович (специализированный межрайонный следственный суд)

Также в судах города назначены:

Ералиев Даурен Еркинулы

Ержанов Сайлаухан Айдарханулы

Мейманова Эльмира Кайратовна

Алматы

Назначены:

Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович (районный суд № 2 Медеуского района, с освобождением от прежней должности)

Шаргынова Динара Дуйсебаевна (военный суд Алматинского гарнизона)

Мирзадинова Карина Жанасбековна (суд по административным правонарушениям)

Мейрамова Ботагоз Мейрамкызы (Турксибский районный суд)

Область Абай

Оспанова Шынар Омыркалыевна (Урджарский районный суд)

Акмолинская область

Абдраимов Фархат Уалбекович (суд района Биржан сал)

Шамшинурова Ажаргуль Маратовна (Целиноградский районный суд)

Балтыбаев Куаныш Есентаевич (Жаркаинский районный суд)

Амиржанов Арлан Маратович (Кокшетауский городской суд)

Актюбинская область

Курманов Ержан Койлыбаевич (специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних)

Пангерей Дамир Нуржанулы (суд № 2 города Актобе)

Сагындык Нургуль Сагындыккызы (Кобдинский районный суд)

Атырауская область

Таскинбаева Гульсум Бестерековна (Курмангазинский районный суд)

Кульпеисова Клара Шапхатовна (суд № 2 города Атырау)

Западно-Казахстанская область

Куспанов Алтынбек Жаксылыкулы (Бурлинский районный суд)

Биссалиева Асиля Орынгалиевна (Теректинский районный суд)

Абуова Анар Сыилбаевна (Жангалинский районный суд)

Амангельдинова Райгуль Бейбитовна (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)

Амангельдиева Асия Уриккараевна (суд № 2 города Уральска)

Область Жетысу

Досанов Абдулла Манапович (Аксуский районный суд)

Асубаева Эльмира Омаровна (Алакольский районный суд)

Ыкласкожин Еркебулан Серикказыевич (Панфиловский районный суд)

Жамбылская область

Урунбасарова Эльмира Жусупбеккызы (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)

Бейбитбаева Айнур Курмановна (Таласский районный суд)

Костанайская область

Кожаков Абылай Мантаевич (Жангельдинский районный суд)

Камыстинского районного суда — Гагарин Максим Вячеславович

Кызылординская область

Абдукаликов Олжас Исаевич (Жалагашский районный суд)

Тунгышбаев Исагали Умирзакович (суд № 2 города Кызылорда)

Сержанов Санат Баймурзаевич (суд № 2 города Кызылорда)

Павлодарская область

Кусаинов Ермек Капарович (межрайонный суд города Аксу)

Сыргашева Улбосын Байлепесовна (Баянаульский районный суд)

Тулеубаева Булбулназ Кайраткызы (Павлодарский областной суд)

Токтарова Айна Капаровна (суд по делам несовершеннолетних)

Северо-Казахстанская область

Алиев Мухтар Молдабаевич (Аккайынский районный суд)

Каскарбаев Секербай Айтошевич (Уалихановский районный суд)

Туркестанская область

Абуев Бабырхан Бекболатулы (специализированный экономический суд)

Аширбаев Абдусеит Абдимуратович (Сарыагашский районный суд)

Паяева Айгерим Ниязбеккызы (специализированный экономический суд)

Жетысайский районный суд — Айтбаева Меруерт Куралбаевна и Ибрагимов Еркин Омарович

Мактааральский районный суд — Мадиев Турлыбек Мауизулы

Сарыагашский районный суд — Арыстанова Карлыгаш Арыстанкызы

Область Улытау

Сагдиев Азизбек Ержанович (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)

Таласбаев Уаис Сарсенбекович (следственный суд города Жезказган)

Восточно-Казахстанская область

Айтбаева Жанна Шеризатовна (суд района Алтай)

Хажумуханов Арман Григорьевич (экономический суд)

Кононова Ксения Юрьевна (межрайонный суд по гражданским делам)

Алматинская область

Байбутаев Еркин Джаркинбекович (областной суд)

Есалинова Карлыгаш Абдыкадыровна (областной суд)

Карагандинская область

Арапова Айнур Ильясовна

Экзеков Талгат Турсунович

Жумашев Ардак Калкаманович

Калиякасова Алуа Сайлаубековна

Тастанбеков Ержан Серикович

Токпанов Эрнар Эльфирович

Нетреба Иван Александрович (суд по делам несовершеннолетних)

Жетимекова Асель Каменкызы (Балхашский городской суд)

Абдрахманова Ардак Кабаевна (Нуринский районный суд)

Костанайская область (областной суд)

Найманов Мурат Кулбаевич

Кызылординская область (областной суд)

Ахметова Эльмира Тореханкызы

Тогизбаева Меруерт Кожабековна

Шамшиев Рысдаулет Бекманович

Павлодарская область (областной суд)

Усенова Айжан Елубековна

Енсебаева Жанар Бейсенгалиевна

Журенко Константин Александрович

Побияха Людмила Александровна

Освобождение от должностей

Одновременно значительное число судей освобождено от должностей по различным основаниям: выход в отставку, достижение пенсионного возраста, собственное желание, а также решения Судебного жюри и дисциплинарных органов.

Дисциплинарный блок

Отдельно в указе зафиксировано решение: прекращена отставка судьи Ахметова Молдабека Менлибаевича в связи с совершением им порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти.

Указ вступает в действие со дня его подписания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта „Digital Qazaqstan“ до 2029 года».