Президент произвел масштабные кадровые перестановки в судебной системе Казахстана
Президент Казахстана подписал указ о масштабных кадровых изменениях в судебной системе страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ предусматривает назначения, перемещения и освобождение от должностей председателей судов, судей различных инстанций и руководителей судебных органов по всей республике.
В рамках указа проведена масштабная ротация кадров. Назначены новые председатели, судьи и руководители судов в городах республиканского значения, областях и районах, включая специализированные, административные, экономические и следственные суды.
Астана
Председателями назначены:
- Ахметкалиев Бауыржан Нурсапанович (специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям)
- Смагулов Кайрат Кемалович (специализированный межрайонный административный суд)
- Копбосынов Тимур Нурланович (специализированный межрайонный следственный суд)
Также в судах города назначены:
- Ералиев Даурен Еркинулы
- Ержанов Сайлаухан Айдарханулы
- Мейманова Эльмира Кайратовна
Алматы
Назначены:
- Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович (районный суд № 2 Медеуского района, с освобождением от прежней должности)
- Шаргынова Динара Дуйсебаевна (военный суд Алматинского гарнизона)
- Мирзадинова Карина Жанасбековна (суд по административным правонарушениям)
- Мейрамова Ботагоз Мейрамкызы (Турксибский районный суд)
Область Абай
- Оспанова Шынар Омыркалыевна (Урджарский районный суд)
Акмолинская область
- Абдраимов Фархат Уалбекович (суд района Биржан сал)
- Шамшинурова Ажаргуль Маратовна (Целиноградский районный суд)
- Балтыбаев Куаныш Есентаевич (Жаркаинский районный суд)
- Амиржанов Арлан Маратович (Кокшетауский городской суд)
Актюбинская область
- Курманов Ержан Койлыбаевич (специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних)
- Пангерей Дамир Нуржанулы (суд № 2 города Актобе)
- Сагындык Нургуль Сагындыккызы (Кобдинский районный суд)
Атырауская область
- Таскинбаева Гульсум Бестерековна (Курмангазинский районный суд)
- Кульпеисова Клара Шапхатовна (суд № 2 города Атырау)
Западно-Казахстанская область
- Куспанов Алтынбек Жаксылыкулы (Бурлинский районный суд)
- Биссалиева Асиля Орынгалиевна (Теректинский районный суд)
- Абуова Анар Сыилбаевна (Жангалинский районный суд)
- Амангельдинова Райгуль Бейбитовна (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)
- Амангельдиева Асия Уриккараевна (суд № 2 города Уральска)
Область Жетысу
- Досанов Абдулла Манапович (Аксуский районный суд)
- Асубаева Эльмира Омаровна (Алакольский районный суд)
- Ыкласкожин Еркебулан Серикказыевич (Панфиловский районный суд)
Жамбылская область
- Урунбасарова Эльмира Жусупбеккызы (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)
- Бейбитбаева Айнур Курмановна (Таласский районный суд)
Костанайская область
- Кожаков Абылай Мантаевич (Жангельдинский районный суд)
- Камыстинского районного суда — Гагарин Максим Вячеславович
Кызылординская область
- Абдукаликов Олжас Исаевич (Жалагашский районный суд)
- Тунгышбаев Исагали Умирзакович (суд № 2 города Кызылорда)
- Сержанов Санат Баймурзаевич (суд № 2 города Кызылорда)
Павлодарская область
- Кусаинов Ермек Капарович (межрайонный суд города Аксу)
- Сыргашева Улбосын Байлепесовна (Баянаульский районный суд)
- Тулеубаева Булбулназ Кайраткызы (Павлодарский областной суд)
- Токтарова Айна Капаровна (суд по делам несовершеннолетних)
Северо-Казахстанская область
- Алиев Мухтар Молдабаевич (Аккайынский районный суд)
- Каскарбаев Секербай Айтошевич (Уалихановский районный суд)
Туркестанская область
- Абуев Бабырхан Бекболатулы (специализированный экономический суд)
- Аширбаев Абдусеит Абдимуратович (Сарыагашский районный суд)
- Паяева Айгерим Ниязбеккызы (специализированный экономический суд)
- Жетысайский районный суд — Айтбаева Меруерт Куралбаевна и Ибрагимов Еркин Омарович
- Мактааральский районный суд — Мадиев Турлыбек Мауизулы
- Сарыагашский районный суд — Арыстанова Карлыгаш Арыстанкызы
Область Улытау
- Сагдиев Азизбек Ержанович (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)
- Таласбаев Уаис Сарсенбекович (следственный суд города Жезказган)
Восточно-Казахстанская область
- Айтбаева Жанна Шеризатовна (суд района Алтай)
- Хажумуханов Арман Григорьевич (экономический суд)
- Кононова Ксения Юрьевна (межрайонный суд по гражданским делам)
Алматинская область
- Байбутаев Еркин Джаркинбекович (областной суд)
- Есалинова Карлыгаш Абдыкадыровна (областной суд)
Карагандинская область
- Арапова Айнур Ильясовна
- Экзеков Талгат Турсунович
- Жумашев Ардак Калкаманович
- Калиякасова Алуа Сайлаубековна
- Тастанбеков Ержан Серикович
- Токпанов Эрнар Эльфирович
- Нетреба Иван Александрович (суд по делам несовершеннолетних)
- Жетимекова Асель Каменкызы (Балхашский городской суд)
- Абдрахманова Ардак Кабаевна (Нуринский районный суд)
Костанайская область (областной суд)
- Найманов Мурат Кулбаевич
Кызылординская область (областной суд)
- Ахметова Эльмира Тореханкызы
- Тогизбаева Меруерт Кожабековна
- Шамшиев Рысдаулет Бекманович
Павлодарская область (областной суд)
- Усенова Айжан Елубековна
- Енсебаева Жанар Бейсенгалиевна
- Журенко Константин Александрович
- Побияха Людмила Александровна
Освобождение от должностей
Одновременно значительное число судей освобождено от должностей по различным основаниям: выход в отставку, достижение пенсионного возраста, собственное желание, а также решения Судебного жюри и дисциплинарных органов.
Дисциплинарный блок
Отдельно в указе зафиксировано решение: прекращена отставка судьи Ахметова Молдабека Менлибаевича в связи с совершением им порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти.
Указ вступает в действие со дня его подписания.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта „Digital Qazaqstan“ до 2029 года».