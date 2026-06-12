KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Президент произвел масштабные кадровые перестановки в судебной системе Казахстана

    Президент Казахстана подписал указ о масштабных кадровых изменениях в судебной системе страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент произвел масштабные кадровые перестановки в судебной системе Казахстана
    Фото: Pexels

    Документ предусматривает назначения, перемещения и освобождение от должностей председателей судов, судей различных инстанций и руководителей судебных органов по всей республике.

    В рамках указа проведена масштабная ротация кадров. Назначены новые председатели, судьи и руководители судов в городах республиканского значения, областях и районах, включая специализированные, административные, экономические и следственные суды.

    Астана

    Председателями назначены:

    • Ахметкалиев Бауыржан Нурсапанович (специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям)
    • Смагулов Кайрат Кемалович (специализированный межрайонный административный суд)
    • Копбосынов Тимур Нурланович (специализированный межрайонный следственный суд)

    Также в судах города назначены:

    • Ералиев Даурен Еркинулы
    • Ержанов Сайлаухан Айдарханулы
    • Мейманова Эльмира Кайратовна

    Алматы

    Назначены:

    • Тажиханов Бакытжан Абдисаттарович (районный суд № 2 Медеуского района, с освобождением от прежней должности)
    • Шаргынова Динара Дуйсебаевна (военный суд Алматинского гарнизона)
    • Мирзадинова Карина Жанасбековна (суд по административным правонарушениям)
    • Мейрамова Ботагоз Мейрамкызы (Турксибский районный суд)

    Область Абай

    • Оспанова Шынар Омыркалыевна (Урджарский районный суд)

    Акмолинская область

    • Абдраимов Фархат Уалбекович (суд района Биржан сал)
    • Шамшинурова Ажаргуль Маратовна (Целиноградский районный суд)
    • Балтыбаев Куаныш Есентаевич (Жаркаинский районный суд)
    • Амиржанов Арлан Маратович (Кокшетауский городской суд)

    Актюбинская область

    • Курманов Ержан Койлыбаевич (специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних)
    • Пангерей Дамир Нуржанулы (суд № 2 города Актобе)
    • Сагындык Нургуль Сагындыккызы (Кобдинский районный суд)

    Атырауская область

    • Таскинбаева Гульсум Бестерековна (Курмангазинский районный суд)
    • Кульпеисова Клара Шапхатовна (суд № 2 города Атырау)

    Западно-Казахстанская область

    • Куспанов Алтынбек Жаксылыкулы (Бурлинский районный суд)
    • Биссалиева Асиля Орынгалиевна (Теректинский районный суд)
    • Абуова Анар Сыилбаевна (Жангалинский районный суд)
    • Амангельдинова Райгуль Бейбитовна (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)
    • Амангельдиева Асия Уриккараевна (суд № 2 города Уральска)

    Область Жетысу

    • Досанов Абдулла Манапович (Аксуский районный суд)
    • Асубаева Эльмира Омаровна (Алакольский районный суд)
    • Ыкласкожин Еркебулан Серикказыевич (Панфиловский районный суд)

    Жамбылская область

    • Урунбасарова Эльмира Жусупбеккызы (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)
    • Бейбитбаева Айнур Курмановна (Таласский районный суд)

    Костанайская область

    • Кожаков Абылай Мантаевич (Жангельдинский районный суд)
    • Камыстинского районного суда — Гагарин Максим Вячеславович

    Кызылординская область

    • Абдукаликов Олжас Исаевич (Жалагашский районный суд)
    • Тунгышбаев Исагали Умирзакович (суд № 2 города Кызылорда)
    • Сержанов Санат Баймурзаевич (суд № 2 города Кызылорда)

    Павлодарская область

    • Кусаинов Ермек Капарович (межрайонный суд города Аксу)
    • Сыргашева Улбосын Байлепесовна (Баянаульский районный суд)
    • Тулеубаева Булбулназ Кайраткызы (Павлодарский областной суд)
    • Токтарова Айна Капаровна (суд по делам несовершеннолетних)

    Северо-Казахстанская область

    • Алиев Мухтар Молдабаевич (Аккайынский районный суд)
    • Каскарбаев Секербай Айтошевич (Уалихановский районный суд)

    Туркестанская область

    • Абуев Бабырхан Бекболатулы (специализированный экономический суд)
    • Аширбаев Абдусеит Абдимуратович (Сарыагашский районный суд)
    • Паяева Айгерим Ниязбеккызы (специализированный экономический суд)
    • Жетысайский районный суд — Айтбаева Меруерт Куралбаевна и Ибрагимов Еркин Омарович
    • Мактааральский районный суд — Мадиев Турлыбек Мауизулы
    • Сарыагашский районный суд — Арыстанова Карлыгаш Арыстанкызы

    Область Улытау

    • Сагдиев Азизбек Ержанович (специализированный межрайонный суд по уголовным делам)
    • Таласбаев Уаис Сарсенбекович (следственный суд города Жезказган)

    Восточно-Казахстанская область

    • Айтбаева Жанна Шеризатовна (суд района Алтай)
    • Хажумуханов Арман Григорьевич (экономический суд)
    • Кононова Ксения Юрьевна (межрайонный суд по гражданским делам)

    Алматинская область

    • Байбутаев Еркин Джаркинбекович (областной суд)
    • Есалинова Карлыгаш Абдыкадыровна (областной суд)

    Карагандинская область

    • Арапова Айнур Ильясовна
    • Экзеков Талгат Турсунович
    • Жумашев Ардак Калкаманович
    • Калиякасова Алуа Сайлаубековна
    • Тастанбеков Ержан Серикович
    • Токпанов Эрнар Эльфирович
    • Нетреба Иван Александрович (суд по делам несовершеннолетних)
    • Жетимекова Асель Каменкызы (Балхашский городской суд)
    • Абдрахманова Ардак Кабаевна (Нуринский районный суд)

    Костанайская область (областной суд)

    • Найманов Мурат Кулбаевич

    Кызылординская область (областной суд)

    • Ахметова Эльмира Тореханкызы
    • Тогизбаева Меруерт Кожабековна
    • Шамшиев Рысдаулет Бекманович

    Павлодарская область (областной суд)

    • Усенова Айжан Елубековна
    • Енсебаева Жанар Бейсенгалиевна
    • Журенко Константин Александрович
    • Побияха Людмила Александровна

    Освобождение от должностей

    Одновременно значительное число судей освобождено от должностей по различным основаниям: выход в отставку, достижение пенсионного возраста, собственное желание, а также решения Судебного жюри и дисциплинарных органов.

    Дисциплинарный блок

    Отдельно в указе зафиксировано решение: прекращена отставка судьи Ахметова Молдабека Менлибаевича в связи с совершением им порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти.

    Указ вступает в действие со дня его подписания.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта „Digital Qazaqstan“ до 2029 года».

    Кадровые назначения Президент Суды
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор