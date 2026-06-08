Назначен новый руководитель департамента юстиции Павлодарской области

Даниел Татаев родился в 1976 году в Аркалыке Костанайской области. Окончил в 1999 году государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности правоведение.

Трудовую деятельность начал с 1994 году рабочим шубно-мехового цеха Аркалыкского мясокомбмната. В 2000 году был юристконсультом ТОО «Аокн» (г.Астана). В 2001 году охранник РГП «Хозяйственное управление Министерства юстиции РК». С 2002 года стал ведущим специалистом департамента внутренней администрации МЮ РК.

С 2003 года — ведущий специалист департамента правовой пропаганды Министерства юстиции РК. С 2004 года — ведущий специалист департамента внутренней администрации МЮ РК.

С февраля 2007 года — заместитель начальника, главный эксперт Управления организации работы по регистрации населения комитета регистрационной службы МЮ РК. С сентября 2014 года — руководитель управления документационного обеспечения департамента внутренней администрации МЮ РК.

С сентября 2015 года — заместитель директора департамента внутренней администрации МЮ РК. С февраля 2016 года — заместитель директора департамента мониторинга государственных услуг и внутреннего администрирования МЮ РК. С июня 2017 года — руководитель управления кадровой работы департамента кадровой службы МЮ РК.

С марта 2021 года — заместитель директора департамента внутренней администрации МЮ РК. С июля 2022 года — заместитель директора департамента учетов документов и контроля МЮ РК. С ноября 2022 года — руководитель управления по работе с обращениями граждан департамента учетов документов и контроля МЮ РК.

С апреля 2023 года занимал должность руководителя управления контроля документов департамента учетов документов и контроля Министерства юстиции РК.

С августа 2023 года — руководитель управления контроля документов департамента контроля и документационного обеспечения МЮ РК.

Напомним, новый прокурор назначен в Карагандинской области.