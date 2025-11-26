Отца подозревают в убийстве дочери в Алматинской области
В селе Туздыбастау Талгарского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 16 ножевых ранений своей 15-летней дочери, от которых она скончалась, передает агентство Kazinform.
В соцсетях распространяется информация о трагедии. По данным авторов публикаций, мужчина на протяжении многих лет злоупотреблял алкоголем и в состоянии сильного опьянения совершил непоправимое. В настоящее время он находится под стражей.
По данным департамента полиции Алматинской области, житель села Туздыбастау, подозреваемый в убийстве, задержан. Сообщение в полицию об обнаружении тела 15-летней студентки поступило от родственника семьи.
— Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В доме было изъято предполагаемое орудие преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области, — отметили в пресс-службе ДП.
Отметим, что это не первый трагический случай, произошедший в Талгарском районе. В сентябре этого года сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.
Злоумышленника позже задержали, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать ребенка ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнюю девочку и скрылся.
Похищенной девочке впоследствии наложили восемь швов на язык.
Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту бездействия в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.