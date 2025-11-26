Отца подозревают в убийстве дочери в Алматинской области

В соцсетях распространяется информация о трагедии. По данным авторов публикаций, мужчина на протяжении многих лет злоупотреблял алкоголем и в состоянии сильного опьянения совершил непоправимое. В настоящее время он находится под стражей.

По данным департамента полиции Алматинской области, житель села Туздыбастау, подозреваемый в убийстве, задержан. Сообщение в полицию об обнаружении тела 15-летней студентки поступило от родственника семьи.

— Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В доме было изъято предполагаемое орудие преступления. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области, — отметили в пресс-службе ДП.

Отметим, что это не первый трагический случай, произошедший в Талгарском районе. В сентябре этого года сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.

Злоумышленника позже задержали, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать ребенка ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнюю девочку и скрылся.

Похищенной девочке впоследствии наложили восемь швов на язык.

Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело по факту бездействия в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.