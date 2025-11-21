РУ
    20:33, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Отключение света в Париже: тысячи домов остались без электричества

    Сегодня утром столицу Франции парализовало крупное отключение электричества, передает Kazinform со ссылкой на BILD. 

    Фото: Freepik

    Как пишет Reuters, без света временно остались около 170 000 домохозяйств. На несколько часов погасли светофоры и уличное освещение, а также остановились некоторые линии метро и пригородных поездов. Причиной стал инцидент на подстанции в городе к юго-западу от Парижа

    — Это технический сбой на подстанции RTE в Исси-ле-Мулино мощностью 200 мегаватт, — сообщил оператор сети электропередачи и извинился за причиненные неудобства.

    Движение в городе полностью возобновилось к семи утра по местному времени. 

    Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

    В сентябре 2025 года министр энергетики КР в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран.

    В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

    Для соблюдения требований закона о тишине, а также в целях энергосбережения все культурно-развлекательные заведения Бишкека не будут работать после 22:00. 

