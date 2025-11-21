Отключение света в Париже: тысячи домов остались без электричества
Сегодня утром столицу Франции парализовало крупное отключение электричества, передает Kazinform со ссылкой на BILD.
Как пишет Reuters, без света временно остались около 170 000 домохозяйств. На несколько часов погасли светофоры и уличное освещение, а также остановились некоторые линии метро и пригородных поездов. Причиной стал инцидент на подстанции в городе к юго-западу от Парижа
— Это технический сбой на подстанции RTE в Исси-ле-Мулино мощностью 200 мегаватт, — сообщил оператор сети электропередачи и извинился за причиненные неудобства.
Движение в городе полностью возобновилось к семи утра по местному времени.
Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.
В сентябре 2025 года министр энергетики КР в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран.
В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.
Для соблюдения требований закона о тишине, а также в целях энергосбережения все культурно-развлекательные заведения Бишкека не будут работать после 22:00.