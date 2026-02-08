От акиматов и силовых структур до спорта и энергетики: кадровые назначения за неделю

Раимбека Баталова назначили внештатным советником Президента Казахстана по вопросам развития предпринимательства. С начала 1990-х годов он работал в реальном секторе экономики, занимая руководящие должности в металлургии, химической промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе, в том числе управлял предприятиями «Риддер Инвест», «Новоджамбулский фосфорный завод», Тобольским элеватором, сахарными заводами в Мерке и Шымкентской ТЭЦ-3. В 1992 году основал торговую фирму «Раимбек», которая со временем выросла в многопрофильный холдинг Raimbek Group. В разные годы он активно участвовал в формировании деловой повестки страны, возглавлял и входил в руководящие органы предпринимательских и общественных структур, а с февраля 2022 по январь 2026 года занимал руководящие посты в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Распоряжением Главы государства Ерлан Утегенов назначен заместителем Генерального прокурора РК. Трудовую деятельность он начал в 1997 году в системе правовой статистики, затем последовательно занимал должности в органах прокуратуры Алматинской, Южно-Казахстанской и Акмолинской областей, работал природоохранным прокурором, прокурором районов, возглавлял управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры по Алматы, был старшим помощником генерального прокурора, заместителем прокурора Нур-Султана. С мая 2022 года — прокурор Нур-Султана, с сентября 2022 года — прокурор Астаны. Классный чин — государственный советник юстиции третьего класса.

Внештатным советником министра туризма и спорта РК — координатором спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм назначили Серика Сапиева. Олимпийский чемпион Лондона по боксу, победитель Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, в разные годы был депутатом Мажилиса, возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК, руководил региональным управлением. В настоящее время также является президентом Национального сурдлимпийского комитета Казахстана.

Начальником службы по возврату активов Генеральной прокуратуры стал Нурдаулет Суиндиков. Трудовой путь он начал старшим помощником прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области, в разные годы занимал руководящие должности в Генеральной прокуратуре, был старшим помощником генерального прокурора по особо важным поручениям, официальным представителем ведомства, прокурором района Сарыарка города Астаны, первым заместителем прокурора Актюбинской области, возглавлял департамент стратегического развития и службу международно-правового сотрудничества. В последние два года руководил Комитетом по возврату активов.

На должность руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Северо-Казахстанской области назначили Мейрамгали Какибаева. Трудовую деятельность он начал в производственных и эксплуатационных организациях энергетической отрасли, пройдя путь от рабочего и электротехнического персонала до инженерных и руководящих должностей. В разные годы работал в организациях электроэнергетического комплекса, включая структуры KEGOC и АРЭК, а также занимал руководящие позиции в системе государственного энергетического надзора. До назначения возглавлял направление в качестве заместителя руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Восточно-Казахстанской области.

Маслихат Алматы на очередной сессии поддержал кандидатуру Дамира Акежанова на должность акима Турксибского района. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Алматы, работал в структурах городского акимата и на руководящих должностях, в том числе был заместителем акима Жетысуского района.

Начальником управления полиции Петропавловска стал Серик Альжанов. Начинал карьеру на следственной работе, затем трудился оперуполномоченным, а с 2013 года занимал руководящие должности. С сентября 2021 года до назначения он возглавлял управление административной полиции департамента полиции СКО.

В управлении физической культуры и спорта Карагандинской области назначен исполняющий обязанности руководителя. Им стал Берик Досымбеков. Он имеет многолетний опыт работы в сфере физической культуры и спорта региона: более 10 лет он трудился в структурах акимата Караганды, с 2010 по 2020 годы был главным специалистом городского отдела спорта, а с 2021 года возглавлял сектор физической культуры и спорта.

Сразу несколько кадровых назначений произошло в национальных сборных по вольной борьбе в Федерации борьбы Казахстана. Главным тренером взрослой сборной назначен Данияр Кайсанов — бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Азии и участник Олимпийских игр в Токио. Старшим тренером сборной Казахстана по вольной борьбе до 23 лет стал Еркебулан Кешубаев — заслуженный тренер РК с более чем 20-летним стажем, воспитавший чемпионов мира и Азии, в том числе первого в истории Казахстана чемпиона мира среди взрослых по вольной борьбе Ризабека Айтмухана. Главным тренером молодежной сборной до 20 лет назначен Даулет Ниязбеков — заслуженный мастер спорта РК, призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Азии и участник Олимпийских игр в Лондоне и Токио, имеющий 13-летний тренерский опыт.