Серик Альжанов возглавил управление полиции Петропавловска

Серик Альжанов — офицер с 23-летним стажем в органах внутренних дел, известен инициативностью и открытостью. Выпускник Юридического института академии МВД РК, он начинал на следовательской работе, был оперуполномоченным, с 2013 года занимал руководящие должности.

С сентября 2021 года до настоящего времени возглавлял управление административной полиции ДП СКО.

УП г. Петропавловска — самое крупное полицейское подразделение в СКО.