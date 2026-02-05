22:30, 04 Февраль 2026 | GMT +5
Серик Альжанов возглавил управление полиции Петропавловска
Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Абай Жусупов представил Серика Альжанова личному составу УП, передает агентство Kazinform.
Серик Альжанов — офицер с 23-летним стажем в органах внутренних дел, известен инициативностью и открытостью. Выпускник Юридического института академии МВД РК, он начинал на следовательской работе, был оперуполномоченным, с 2013 года занимал руководящие должности.
С сентября 2021 года до настоящего времени возглавлял управление административной полиции ДП СКО.
УП г. Петропавловска — самое крупное полицейское подразделение в СКО.