Экс-тренер Ризабека Айтмухана и призеры ЧМ: назначения в сборных Казахстана по борьбе

Главным тренером взрослой сборной Казахстана по вольной борьбе назначен 32-летний Данияр Кайсанов. С 2017 года Данияр Кайсанов как спортсмен выступал за национальную сборную Казахстана по вольной борьбе. Он добился высоких результатов на крупных международных соревнованиях, является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Азии, а также был близок к завоеванию медали на Олимпийских играх в Токио.

Отмечено, что Кайсанов окончил Казахстанскую академию спорта и туризма в 2016 году по специальности «Физическая культура и спорт», а также Казахский национальный университет имени Аль-Фараби в 2021 году по специальности «Юриспруденция».

Еркебулан Кешубаев назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана по вольной борьбе до 23 лет.

Заслуженный тренер Республики Казахстан, мастер спорта, квалифицированный специалист с более чем 20-летним опытом работы в этой области, Еркебулан Кешубаев работал старшим тренером юношеских и молодежных команд Алматы, а также работал тренером в молодежной сборной Казахстана.

Под руководством тренера были воспитаны победители и призеры чемпионатов мира, Азии и международных турниров. Среди его учеников — чемпионы мира, чемпионы Азии и многократные чемпионы Казахстана, был тренером Ризабека Айтмухана, ставшего первым среди казахстанцев чемпионом мира по вольной борьбе среди взрослых.

В Федерации отметили, что на новой должности Еркебулану Кешубаеву предстоит повысить конкурентоспособность команды до 23 лет на международной арене, обеспечить преемственность молодых борцов и укрепить резерв национальной сборной.

Даулет Ниязбеков назначен главным тренером молодежной сборной Казахстана по вольной борьбе до 20 лет. Он является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по вольной борьбе, опытный спортсмен международного уровня. Много лет он защищал честь страны, участвуя в Олимпийских играх (Лондон-2012, Токио-2020). Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2011 и 2019 годов, трехкатным чемпионом Азии.

Даулет Ниязбеков, помимо успехов на ковре в качестве спортсмена, имеет 13-летний опыт тренерской работы. За годы работы он трудился в детских и юношеских спортивных школах, в национальной сборной, а также в Олимпийском тренировочном центре по борьбе.

Отметим, что в 2026 году главными стартами сезона в борьбе являются Азиатские игры и чемпионат мира.