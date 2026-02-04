Назначен глава департамента Комитета госэнергетического надзора и контроля по СКО

Мейрамгали Какибаев окончил Карагандинский государственный технический университет, а также Гуманитарно-техническую академию.

Трудовую деятельность начал в производственных и эксплуатационных организациях энергетической отрасли, прошел путь от рабочего и электротехнического персонала до инженерных должностей.

В разные годы работал в организациях электроэнергетического комплекса, в том числе в территориальных электрических сетях и структурах АО «KEGOC» и АО «АРЭК», а также занимал руководящие должности в системе государственного энергетического надзора.

До назначения занимал должность заместителя руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.

Ранее был назначен аким Турксибского района Алматы.