Назначен глава департамента Комитета госэнергетического надзора и контроля по СКО
На должность руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Северо-Казахстанской области назначен Мейрамгали Какибаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.
Мейрамгали Какибаев окончил Карагандинский государственный технический университет, а также Гуманитарно-техническую академию.
Трудовую деятельность начал в производственных и эксплуатационных организациях энергетической отрасли, прошел путь от рабочего и электротехнического персонала до инженерных должностей.
В разные годы работал в организациях электроэнергетического комплекса, в том числе в территориальных электрических сетях и структурах АО «KEGOC» и АО «АРЭК», а также занимал руководящие должности в системе государственного энергетического надзора.
До назначения занимал должность заместителя руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.
