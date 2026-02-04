РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Назначен глава департамента Комитета госэнергетического надзора и контроля по СКО

    На должность руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Северо-Казахстанской области назначен Мейрамгали Какибаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Назначен глава департамента Комитета госэнергетического надзора и контроля по СКО
    Фото: Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК

    Мейрамгали Какибаев окончил Карагандинский государственный технический университет, а также Гуманитарно-техническую академию.

    Трудовую деятельность начал в производственных и эксплуатационных организациях энергетической отрасли, прошел путь от рабочего и электротехнического персонала до инженерных должностей.

    В разные годы работал в организациях электроэнергетического комплекса, в том числе в территориальных электрических сетях и структурах АО «KEGOC» и АО «АРЭК», а также занимал руководящие должности в системе государственного энергетического надзора.

    До назначения занимал должность заместителя руководителя территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.

    Ранее был назначен аким Турксибского района Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Назначения Энергетика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают