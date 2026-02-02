Назначен аким Турксибского района Алматы

В ходе сессии маслихата города Алматы был рассмотрен кадровый вопрос. На должность акима Турксибского района по согласованию с Администрацией Президента акимом Алматы была предложена кандидатура Дамира Акежанова. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Алматы.

Представляя кандидата, Дархан Сатыбалды отметил его профессиональный опыт и знание городских проблем.

— Дамир Акежанов обладает значительным опытом работы в системе государственного управления, хорошо знаком с проблемами города и имеет необходимую профессиональную подготовку для выполнения поставленных мною задач, — сказал аким города.

По итогам обсуждения депутаты маслихата поддержали предложенную кандидатуру.

Дамир Акежанов в 2002 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международное право», в 2008 году — по специальности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в сфере внешнеэкономических связей. В разные годы работал в структурах акимата Алматы, в том числе в департаментах и управлениях, курирующих предпринимательство, промышленность и инвестиции, а также в аппаратах районных акимов. Занимал руководящие должности, работал заместителем акима Жетысуского района.

До назначения на новую должность занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Алматы.

Общий стаж государственной службы составляет более 16 лет.

Ранее назначили главу управления координации занятости и соцпрограмм Алматинской области.